全中運射箭》湯智鈞母校明德國、高中奪3金 想擴增射箭館深耕基層

湯智鈞（左後1）、戴宇軒趕到新竹為學弟、學妹加油打氣。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新竹報導〕112年新竹縣全中運今日落幕，新北市明德高中國中部、明德高中摘下14金、11銀、10銅，其中培育出不少名將的射箭隊拿3金、1銀、2銅，如今他們想在學校將射箭館擴增，盼獲有關單位協助，才能持續培養更多好手，未來代表台灣在國際賽發光發熱。

明德國中部、高中部除了射箭隊，還有角力、田徑、拳擊、柔道，拳擊本屆表現亮眼在高中組共搶下4金。

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明德射箭隊孕育出不少好手，最具知名度是2019年世界錦標賽女子反曲弓金牌雷千瑩，也是倫敦、里約、東京奧運國手，在里約奧運為台灣贏得女團銅牌。

雅加達亞運、東京奧運、杭州亞運國手「湯包」湯智鈞來自明德，他在雅加達亞運拿下男團金牌、東京奧運男團銀牌及個人賽第4名。此外，新科亞運國手戴宇軒也是明德出品，屆時他跟湯智鈞都將代表台灣在9月杭州亞運拚佳績。

明德射箭隊近年在全中運表現出色，加上雷千瑩、湯智鈞在國際賽的好表現，確實讓更多小朋友願意投入射箭領域，所以明德射箭隊的隊伍人數也越來越多，校方才興起擴增射箭場地的想法。

明德教練團透露，先前體育署、國教署有來場勘射箭場，校方已重新申請使用執照，隨著選手人數增加，已著手進行擴建射箭館的計畫，讓更多選手可以同時在裡面休息、調整弓箭等。不過，至今尚未定案，希望有關單位給予協助，讓明德能持續在射箭基層深耕，提供更好、更安全訓練環境，培育更多好手。

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