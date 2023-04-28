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戴資穎對決何冰嬌拚亞錦賽4強門票 今日賽事預告與轉播

2023/04/28 07:00

戴資穎。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA季後賽有一場賽事轉播，塞爾提克將與老鷹進行G6，究竟是綠衫軍能夠晉級，還是老鷹能夠扳平戰局呢？值得球迷朋友關注。

大聯盟有2場賽事轉播，大谷翔平將先發對決運動家，挑戰本季第4勝，運動家則推出左投希爾斯（JP Sears）應戰；另外洋基將踢館遊騎兵主場，洋基將派王牌柯爾（Gerrit Cole）先發對決遊騎兵左投希尼（Andrew Heaney），喜愛大聯盟的球迷記得鎖定賽事！

中華職棒有2場賽事，中信兄弟持續作客樂天桃猿，將由泰樂對決威達爾，另外富邦悍將要在新莊迎戰統一獅，將由艾普勒對決布雷克，球迷們不要錯過轉播囉！

亞洲羽球錦標賽進入8強賽事，台灣一姐戴資穎昨以直落二晉級8強，今將與中國女將何冰嬌爭奪4強門票，記得一起為小戴加油！

MLB

04:00 運動家@天使 愛爾達體育2台

08:00 洋基@遊騎兵 愛爾達體育2台

NBA

08:30 塞爾提克@老鷹 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:35 統一獅@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育2台

18:35 中信兄弟@樂天桃猿 ELEVENSPORTS2

日職

17:00 西武@樂天 ELEVENSPORTS1

T1季後賽

高雄海神@台南獵鷹 緯來體育、愛爾達體育1台

亞洲羽球錦標賽

17:00 8強賽事 博斯運動1台

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