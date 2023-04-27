晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職Live》劉基鴻三分砲 味全9分大局擊潰富邦登龍頭

2023/04/27 21:52

第九局（富邦2：9味全）

9上，味全推出自培選手李超，他迎來一軍初登板，一上來就保送李宗賢，不過接下來讓張進德敲出雙殺打，兩出局。廖柏勳飛球遭接殺，三出局。

李超。（記者廖耀東攝）

鋼龍獲選MVP。（記者廖耀東攝）

第八局（富邦2：9味全）

8下，味全三上三下。

8上，味全換投：林逸達。王正棠安打上壘後，張冠廷選到保送，高國麟雙殺打，兩出局。高國輝選到保送後，孔念恩吞K，三出局。

第七局（富邦2：9味全）

7下，富邦換投：郭俊麟。味全無功而返。

7上，味全換投：趙璟榮，他在球隊大幅領先之下仍投得跌跌撞撞、在滿壘時保送廖柏勳，免費奉送富邦1分。味全換上王躍霖，他花6顆球讓王勝偉敲出一壘方向滾地球遭刺殺，結束這個半局。

第六局（富邦1：9味全）

6下，郭天信一上來就敲二壘安打，接著靠劉基鴻的飛球敲上到三壘，下一棒陳品捷敲出追平長打，味全1：1富邦。李凱威再敲安，味全2：1富邦。林智勝選到保送後，曾傳昇敲安，富邦換投：歐書誠。劉時豪適時安打，味全再下一城，3：1領先。林孝程再補上一支安打，帶有2分打點，味全5：1領先。郭天信擊出內野滾地球，再送回1分，味全6：1領先。劉基鴻夯出三分砲，味全9：1富邦。

李凱威敲安。（記者廖耀東攝）

劉基鴻敲三分砲。（記者廖耀東攝）

劉基鴻三分砲。（記者廖耀東攝）

6上，富邦三上三下。

第五局（富邦1：0味全）

5下，兩出局後，林孝程敲安上壘，吉力吉撈．鞏冠三壘方向滾地球遭刺殺，三出局。

5上，高國輝一上來就敲安，林哲瑄、辛元旭飛球遭接殺，張進德敲出長打，富邦攻佔二三壘，鋼龍面對廖柏勳出現暴投，富邦先馳得點1：0味全。

鋼龍暴投。（記者廖耀東攝）

高國輝回來得分。（記者廖耀東攝）

第四局（富邦0：0味全）

4下，味全三上三下。

4上，王正棠一上來就敲安，申皓瑋遭三振，范國宸雙殺打，三出局。

第三局（富邦0：0味全）

3下，味全三上三下。

3上，富邦三上三下。

第二局（富邦0：0味全）

2下，李凱威、林智勝連續安打，曾傳昇短打推進跑者，一出局。劉時豪吞K，這也是江國豪生涯第100K，林孝程一壘方向滾地球出局。

2上，范國宸一上來就敲安，高國輝、林哲瑄左外野方向飛球出局，范國宸接著盜上二壘（挑戰改判成功），不過辛元旭遭三振，富邦留下殘壘。

范國宸盜壘成功。（記者廖耀東攝）

范國宸盜壘成功。（記者廖耀東攝）

第一局（富邦0：0味全）

1下，吉力吉撈．鞏冠一出局後敲安，劉基鴻兩出局後選到保送，陳品捷飛球遭接殺，三出局。
1上，富邦三上三下。

富邦悍將先發打序

1 王勝偉 SS
2 王正棠 2B
3 申皓瑋 CF
4 范國宸 1B
5 高國輝 DH
6 林哲瑄 LF
7 辛元旭 3B
8 張進德 C
9 廖柏勳 RF

先發投手：江國豪

江國豪。（記者廖耀東攝）

味全龍先發打序

1 林孝程 LF
2 吉力吉撈．鞏冠 DH
3 郭天信 CF
4 劉基鴻 3B
5 陳品捷 RF
6 李凱威 2B
7 林智勝 1B
8 曾傳昇 SS
9 劉時豪 C

先發投手：鋼龍

鋼龍。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。