中職Live》劉基鴻三分砲 味全9分大局擊潰富邦登龍頭

第九局（富邦2：9味全）

9上，味全推出自培選手李超，他迎來一軍初登板，一上來就保送李宗賢，不過接下來讓張進德敲出雙殺打，兩出局。廖柏勳飛球遭接殺，三出局。

李超。（記者廖耀東攝）

鋼龍獲選MVP。（記者廖耀東攝）

第八局（富邦2：9味全）

8下，味全三上三下。

8上，味全換投：林逸達。王正棠安打上壘後，張冠廷選到保送，高國麟雙殺打，兩出局。高國輝選到保送後，孔念恩吞K，三出局。

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第七局（富邦2：9味全）

7下，富邦換投：郭俊麟。味全無功而返。

7上，味全換投：趙璟榮，他在球隊大幅領先之下仍投得跌跌撞撞、在滿壘時保送廖柏勳，免費奉送富邦1分。味全換上王躍霖，他花6顆球讓王勝偉敲出一壘方向滾地球遭刺殺，結束這個半局。

第六局（富邦1：9味全）

6下，郭天信一上來就敲二壘安打，接著靠劉基鴻的飛球敲上到三壘，下一棒陳品捷敲出追平長打，味全1：1富邦。李凱威再敲安，味全2：1富邦。林智勝選到保送後，曾傳昇敲安，富邦換投：歐書誠。劉時豪適時安打，味全再下一城，3：1領先。林孝程再補上一支安打，帶有2分打點，味全5：1領先。郭天信擊出內野滾地球，再送回1分，味全6：1領先。劉基鴻夯出三分砲，味全9：1富邦。

李凱威敲安。（記者廖耀東攝）

劉基鴻敲三分砲。（記者廖耀東攝）

劉基鴻三分砲。（記者廖耀東攝）

6上，富邦三上三下。

第五局（富邦1：0味全）

5下，兩出局後，林孝程敲安上壘，吉力吉撈．鞏冠三壘方向滾地球遭刺殺，三出局。

5上，高國輝一上來就敲安，林哲瑄、辛元旭飛球遭接殺，張進德敲出長打，富邦攻佔二三壘，鋼龍面對廖柏勳出現暴投，富邦先馳得點1：0味全。

鋼龍暴投。（記者廖耀東攝）

高國輝回來得分。（記者廖耀東攝）

第四局（富邦0：0味全）

4下，味全三上三下。

4上，王正棠一上來就敲安，申皓瑋遭三振，范國宸雙殺打，三出局。

第三局（富邦0：0味全）

3下，味全三上三下。

3上，富邦三上三下。

第二局（富邦0：0味全）

2下，李凱威、林智勝連續安打，曾傳昇短打推進跑者，一出局。劉時豪吞K，這也是江國豪生涯第100K，林孝程一壘方向滾地球出局。

2上，范國宸一上來就敲安，高國輝、林哲瑄左外野方向飛球出局，范國宸接著盜上二壘（挑戰改判成功），不過辛元旭遭三振，富邦留下殘壘。

范國宸盜壘成功。（記者廖耀東攝）

范國宸盜壘成功。（記者廖耀東攝）

第一局（富邦0：0味全）

1下，吉力吉撈．鞏冠一出局後敲安，劉基鴻兩出局後選到保送，陳品捷飛球遭接殺，三出局。

1上，富邦三上三下。

富邦悍將先發打序

1 王勝偉 SS

2 王正棠 2B

3 申皓瑋 CF

4 范國宸 1B

5 高國輝 DH

6 林哲瑄 LF

7 辛元旭 3B

8 張進德 C

9 廖柏勳 RF

先發投手：江國豪

江國豪。（記者廖耀東攝）

味全龍先發打序

1 林孝程 LF

2 吉力吉撈．鞏冠 DH

3 郭天信 CF

4 劉基鴻 3B

5 陳品捷 RF

6 李凱威 2B

7 林智勝 1B

8 曾傳昇 SS

9 劉時豪 C

先發投手：鋼龍

鋼龍。（記者廖耀東攝）

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