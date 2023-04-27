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中職Live》朱育賢單場雙響砲 桃猿力退兄弟

2023/04/27 21:42

第九局（象4：6猿）

9上，兄弟三上三下。

第八局（象4：6猿）

8下，兄弟換投：李振昌。桃猿三上三下。

李振昌。（記者陳志曲攝）

8上，桃猿換投：陳冠宇。一出局後，張志豪選到保送，兩出局後詹子賢也選到保送，桃猿再度換投：豪勁。曾頌恩遭三振，三出局。

陳冠宇。（記者陳志曲攝）

第七局（象4：6猿）

7下，兄弟換上蔡齊哲，朱育賢在兩出局後敲出陽春砲，桃猿6：4兄弟。

朱育賢雙響砲。（記者陳志曲攝）

7上，桃猿換投：陳禹勳。黃韋盛一上來就敲安，不過兄弟沒能延續攻勢，無功而返。

陳禹勳。（記者陳志曲攝）

第六局（象4：5猿）

6下，兄弟換投：吳俊偉。桃猿三上三下。

6上，一出局後，岳東華選到保送，詹子賢敲安，曾頌恩雙殺打，三出局。

第五局（象4：5猿）

5下，廖健富在兩出局後敲出二壘安打，邱丹選到保送，吳哲源關鍵時刻三振張閔勛，沒有掉分。

5上，兩出局後，江坤宇安打上壘，接著盜上二壘，王威晨左外野方向安打，帶有1分打點，兄弟4：5桃猿。不過王威晨隨後被牽制出局，形成第三個出局數。

第四局（象3：5猿）

4下，一出局後，張閔勛長打上壘、余德龍高飛球將跑者推進至三壘，郭永維敲左外野方向長打，桃猿5：3領先。

郭永維。（記者陳志曲攝）

4上，兄弟三上三下。

第三局（象3：4猿）

3下，兩出局後，陳晨威、成晉連續安打，楊晉豪敲出二壘安打，桃猿1：3兄弟。下一棒朱育賢敲出中外野方向三分砲，本季首轟出爐，桃猿逆轉戰局4：3領先。

樂天桃猿朱育賢敲出三分全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

3上，兄弟三上三下。

第二局（象3：0猿）

2下，兩出局後，邱丹敲出二壘安打，張閔勛一壘方向飛球遭接殺，三出局。

2上，兄弟三上三下。

第一局（象3：0猿）

1下，一出局後，成晉敲安，楊晉豪雙殺打，三出局。

1上，雷法今迎來中職初登板，一上來就保送岳政華後，被江坤宇、王威晨連續敲安，兄弟先馳得點1：0領先。雷法連飆2K後，又被詹子賢敲安，兄弟再下一城2：0領先。曾頌恩三壘方向滾地球，郭永維發生失誤，兄弟3：0領先。

江坤宇。（記者陳志曲攝）

王威晨。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發打序

1 岳政華 CF
2 江坤宇 SS
3 王威晨 DH
4 張志豪 1B
5 岳東華 2B
6 詹子賢 LF
7 曾頌恩 RF
8 黃韋盛 3B
9 福來喜 C

先發投手：吳哲源

吳哲源。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發打序

1 陳晨威 CF
2 成晉 RF
3 楊晉豪 2B
4 朱育賢 1B
5 廖健富 DH
6 邱丹 LF
7 張閔勛 C
8 余德龍 SS
9 郭永維 3B

先發投手：雷法

雷法。（記者陳志曲攝）

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