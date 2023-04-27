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全中運》一個人的武林自我挑戰 林沛萱躍過1公尺82再寫紀錄

2023/04/27 17:35

林沛萱今天再以1公尺82更上層樓躍歷年第七傑，亞運達標榜單晉至第二。（全中運執委會提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕繼在全能跳高打破高懸32年紀錄，成為田徑史上首位達標亞運國中生後，新竹縣芎林國中林沛萱今天（27日）在國女跳高決賽，確定摘金後仍主動挑戰自己的紀錄，最後成功以1公尺82更上層樓躍歷年第七傑，亞運達標榜單晉至第二。5月4日將首度出國比賽，也讓小妮子超期待。

112年全中運田徑賽今天在新竹縣體育場收兵，15歲的林沛萱在國女跳高決賽以1.82衛冕成功，拿下繼國女五項全能後第二金，個人兩度達標亞運、三度破大會奪雙金超給力。

林沛萱今天起跳高度1.60 ，躍過1公尺69確定金牌到手後，她直接挑戰1公尺82，在第3次順利過關後超開心，再度破大會、達標亞運和亞錦賽，躍居歷年第七傑，亞運達標榜上也從第三晉至第二，僅次於全國紀錄保持人李晴晴。

兩度打破大會國女跳高紀錄，林沛萱坦言很意外。「昨天比完全能後身體很痠痛，今天試跳時，1.63兩跳都沒過，很擔心，沒想到可以再進步1公分，有點不可思議，1.82前兩跳雖沒過，但覺得有機會，很開心再度突破自己。」

對於亞運，林沛萱笑說：「之前其實沒想過，國三成績愈來愈靠近亞運標準，才慢慢覺得好像有機會。」很想到世界各地旅遊的她說，自己有出國玩過但還沒出國比賽過。「下個月4號我會飛去日本比木南道孝紀念賽，很期待。」

個性和人較慢熟的林沛萱，今年在全中運大放異彩後人氣瞬間爆棚，讓她有些不習慣。「這兩天走在路上，有很多人會主動跟我打招呼，讓我有點緊張，因為我不知道該怎麼回應他們。」

林沛萱的跳高教練陳鴻傑表示，經過前兩天比賽，沛萱的身體非常疲勞，導致前面試跳狀況不好，還好後來她有調適好，原本也擔心她腳踝傷勢會變嚴重，所以跳過1.69後，有詢問她是否停止比賽或是挑戰1.82公尺。

「結果她選擇繼續挑戰，也很開心她再度突破個人最佳，不過最後考量她將在一週後，前往日本參加木南道孝田徑紀念賽，這場她會比女子七項全能，所以選擇停止再往上挑戰。」陳鴻傑說。

新竹縣芎林國中林沛萱今天（27日）在國女跳高決賽，確定摘金後仍主動挑戰自己的紀錄，最後成功以1公尺82更上層樓躍歷年第七傑，亞運達標榜單晉至第二。（全中運執委會提供）

新竹縣芎林國中林沛萱今天（27日）在國女跳高決賽，確定摘金後仍主動挑戰自己的紀錄，最後成功以1公尺82更上層樓躍歷年第七傑，亞運達標榜單晉至第二。（全中運執委會提供）

林沛萱成為全台首位達到亞運參賽標準的國中生。（全中運執委會提供）

林沛萱成為全台首位達到亞運參賽標準的國中生。（全中運執委會提供）

芎林國中選手林沛萱（中）再度為新竹縣摘下金牌。（全中運執委會提供）

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