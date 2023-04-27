全中運》「萬米最強高中生」負傷上陣 打破兩項大會紀錄

湖口高中選手徐立紘（前）具有「萬米最強高中生」的美譽，今年在全中運負傷上陣，在高中男10000公尺、5000公尺，都破了高懸十多年的大會紀錄，完成他賽前立下的目標。（全中運執委會提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕112全中運賽事今（27日）正式結束，地主新竹縣代表隊一共獲得14金8銀25銅共47面獎牌，其中3名選手在5項賽事中破大會紀錄，本屆聖火傳遞選手芎林國中的林沛萱和湖口高中的徐立紘，兩人各破兩項大會紀錄、同時各獲兩面金牌，縣長楊文科也感謝所有選手的努力，勉勵未來持續精進、突破自我。

新竹縣政府教育局表示，徐立紘具有「萬米最強高中生」的美譽，今年在全中運負傷上陣，仍不畏傷勢的痛苦，在高中男10000公尺、5000公尺，都破了高懸十多年的大會紀錄，完成他賽前立下的目標。林沛萱更成為全台首位達到亞運參賽標準的國中生，兩天內前後跳過1米81、1米82，兩度刷新已經高懸32年的大會跳高紀錄（原紀錄1米80由竹東國中唐莉文所保持），國中女子五項全能更是大幅打破紀錄，表現超乎想像，也被媒體稱為「最強國中生」，沛萱賽場上穩定表現，就連破紀錄也是一臉淡定，引起眾多網友關注。

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新竹縣在田徑收穫6面金牌，「小高一」湖口高中的刁筱唯在高中女5000公尺摘金，同校的陳佳宥也在國男組田徑5000公尺競走，以22:40.85破大會紀錄並獲得銅牌。東泰高中的鄒淑珺則在高中女跳高獲得金牌，並於高女七項全能奪銅。

此外，新竹縣在柔道、角力項目也各獲得2金，仰德高中蔡世恩、尖石國中徐子堯在柔道鍍金，2人並在角力各獲1銀1銅，徐昱鎧、林芷彤也在角力奪金，徐昱凱在柔道獲銅牌、林芷彤則拿下銀牌，表現不俗，仰德高中洪威程也在柔道、角力拿下1銀1銅，尖石國中朱采茵在角力獲銀牌，黃竣彥則有1銅，簡士運則在柔道、角力各有1銅，鍾佩欣在柔道亦有1銅。

五峰國中呂玟靜在拳擊奪金、博愛國中的黃子源、龔嘉誼在羽球混雙賽事也獲金牌，同校的張芯慈、杜羽蕎、江婕羽在擊劍女子團體銳劍也封金。新豐國中的彭成愷則在國男組自由車72公里個人公路賽，為新竹縣拿下首面金牌。

新竹縣芎林國中選手林沛萱的優異表現令人刮目相看。（全中運執委會提供）

博愛國中選手黃子源、龔嘉誼在羽球混雙賽事榮獲金牌。（全中運執委會提供）

新竹縣五峰國中呂玟靜降級摘金，裁判舉起她右手宣判勝利的一刻，她當場高吼，釋放壓力後淚灑擂台，令人動容。（全中運執委會提供）

尖石國中選手林芷彤（左）在角力奪金，柔道拿下銀牌。（全中運執委會提供）

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