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巴黎奧運》比賽場館結合景點 開幕式在塞納河舉行

2023/04/27 18:16

考察團與駐法國代表處進行座談。（體育署提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕為備戰2024年巴黎奧運，體育署、中華奧會以及國訓中心共同籌組「後勤支援考察團」，4月15日至23日前往法國巴黎進行考察，針對場館地理位置、中繼站等進行評估，提供代表隊相關資訊。

今年巴黎奧運籌委會針對參訪奧運場館有許多限制，包含參訪時間限定在今年3月至明年2月，且至多只能參訪2次、6個場館和選手村，參訪人數也有限制，至多8人。

體育署競技組組長藍坤田表示，這次去巴黎共了解了包含羽球、射箭、柔道、跆拳道、舉重、桌球、網球、拳擊、體操、划船、輕艇、馬術、自由車以及高爾夫等14個場館的地理位置及區域動線，同時拜會籌備會；目前巴黎奧運80%以上的場館與選手村的車程都在30分鐘內，而訓練場館皆不會超過30分鐘。

藍坤田提到，目前已選定巴黎長榮桂冠飯店作為後勤中繼站，並預定40個房間，作為運動科學、防護以及行政人員支援代表的中繼點。

體育署副署長洪志昌表示，今年巴黎奧運場館大多位在市區且結合當地景點，比如柔道比賽場地在巴黎鐵塔後方的戰神廣場，跆拳道位在巴黎大皇宮、馬術則在凡爾賽宮登場，「拳擊和網球在法網的比賽場地羅蘭加洛斯球場，屆時會在頂樓搭建場地進行拳擊決賽。」

「巴黎奧運採取環保方式，競賽場地結合景點進行規劃，這次奧運開幕不會在田徑場內而是在塞納河進行。」洪志昌點出，考量環保問題，這次奧運交通採取「共享」的方式，不像過去會配車給貴賓，而是讓大家向大會登記；另外，團本部的交通車也不會有司機，這部分得自行處理。

不過，洪志昌提到，巴黎當地外僑組織健全，自行規劃了交通、膳食、應援組等，屆時將全力支援台灣代表團，「從膳食到交通，當地僑胞熱情提供協助，這對於後勤規劃是非常有利的部分。」

今年巴黎奧運除了主選手村外還有5個分村，其餘5個分村項目包含籃球、手球、帆船、射擊、馬術、自由車、高爾夫、衝浪等，台灣奧會目前已經在高爾夫和自由車保留了8個房間。至於交通方面，洪志昌說：「大會將安排專用車道載選手教練，到了競賽場地不用安檢，這是評估中繼站很重要的考量。

巴黎奧運場館位置圖。（巴黎奧運籌委會官方公告資料）

競技組長藍坤田（左）、體育署副署長洪志昌（中）。（記者粘藐云攝）

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