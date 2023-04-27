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中職》伍鐸均速136公里照樣主宰戰局 葉總想起大聯盟強投

2023/04/27 18:29

味全龍投手伍鐸。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕味全龍36歲洋投伍鐸，昨天對統一獅先發6.1局被敲5支安打無失分無關勝敗，繳優質先發獲選單場MVP，此役最快球速142公里，直球均速約136公里，即使球速不快照樣壓制獅隊打線。

伍鐸球速雖不快，不過本季繳出1勝1敗、防禦率1.78的佳績，再投好幾年或許不是太大問題，龍隊總教練葉君璋說，「我記得2018年伍鐸到富邦，當時有人就說，以後他球速會愈來愈慢，球會愈來愈好打，結果呢？」

葉君璋過去曾在美職印地安人（守護者前身）小聯盟球隊擔任多年教練，他說，「我記得之前印地安人隊有個白人投手，名字我有點忘了，球速只有140公里左右，不快啊，但每年都在大聯盟拿10勝左右，他的控球好，投球有想法，心理素質很強，我覺得伍鐸就是具備這3種特質的好投手。」

葉總表示，評價一名投手優劣，球速不是唯一標準，前幾年伍鐸球比較快，相信和現在球速下降的投球方式絕對不同，伍鐸各方面都很好，是非常聰明的投手，在場上懂得什麼時候該做什麼事，他和布里悍都值得陣中本土投手好好學習。

伍鐸2015年加盟中信兄弟，2018年轉戰悍將，2021年來到龍隊效力至今，生涯出賽201場其中141場先發，戰績62勝52敗6中繼22救援、防禦率3.76。

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