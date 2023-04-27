亞錦賽》周天成苦戰3局不敵陸光祖 張課琦／李芷蓁力退印度對手晉級

周天成。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一哥周天成今在亞洲羽球錦標賽男單16強，苦戰3局後以21：19、14：21、8：21不敵中國陸光祖，無緣8強。混雙組合張課琦／李芷蓁以直落二輕取印度組合，挺進8強。

世界排名第6的周天成本季最佳成績為3月的瑞士公開賽，當時他拿下亞軍。這週的亞錦賽，小天首輪以直落二力壓越南選手阮海黨，今將和排名14的中國陸光祖搶8強門票，小天對上他取得5勝1負的對戰優勢。

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周天成今天開局似乎還在適應節奏，一度以6：10落後，不過他很快要回領先，只是他在取得20：14領先後竟陷入亂流，讓對手連續化解5個局末點，費了一番功夫才以21：19先馳得點。

第2局戰況一度膠著，開賽陷入落後的周天成一度追成8：8平手，無奈擋不住對手攻勢，以14：21讓出。決勝局，小天陷入嚴重亂流，被對手拉出一波11：0攻勢，技術暫停後搶下1分，但落後過多已無力回天，最終以8：21落敗。

世界排名31的張課琦／李芷蓁今天以21：15、21：17擊敗排名90的雷迪（Reddy B. Sumeeth）／彭納帕（Ashwini Ponnappa）收下8強門票。晉級後，台灣組合將和排名21的中國蔣振邦／魏雅欣爭奪4強資格。

張課琦／李芷蓁力退印度對手晉級。（資料照，記者方賓照攝）

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