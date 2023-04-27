T1季後挑戰賽》神劇情！萊斯絕殺三分彈 太陽下剋上淘汰英熊

台中太陽萊斯（中）。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕Win or Go home的T1季後挑戰賽今晚在天母體育館登場，兩隊一路激戰到最後時刻，且戰況相當戲劇化，李啟瑋在最後1.99秒投進逆轉三分彈，但萊斯回敬絕殺三分球，讓第5名的台中太陽「下剋上」以120：118淘汰台啤英熊，系列賽2勝1負晉級，季後賽首輪對上聯盟龍頭中信特攻。

第4的英熊因例行賽排名較高，在季後挑戰賽先取得1勝，在3戰2勝制先取得聽牌優勢，而第5的太陽則在25日於主場靠著2度延長以138：130奪勝扳平戰局。

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太陽洋將萊斯延續前場44分大三元火燙表現，首節就轟下3顆三分球，拿14分，而英熊蔣淯安也有13分，太陽首節打完取得32：29領先。

太陽在次節40分平手時靠著萊斯不斷攻擊籃框搶分，拉出10：0攻勢，英熊靠著蔣淯安的三分球才終於解除得分荒，而萊斯單節再進帳15分，兩節奪得29分，助隊兩節打完以60：55續保優勢。

英熊克服上半場最多12分落後，黃聰翰投進2顆三分球，李啟瑋也有9分貢獻，包括最後的壓哨補籃，英熊拉出一波20：12攻勢，三節結束以91：89站上領先。

兩隊在決勝節互有領先，蔣淯安在最後2分02秒先飆進超前三分彈，接著瓊斯在下一波進攻的上籃再添2分，但蘇奕晉接著回敬追平三分球，雙方打成102分平手。

萊斯於30.5秒的中距離命再次助隊逆轉，而黃聰翰20.5秒的外圍出手命中，助英熊以115：114超前，太陽下一波進攻多次出手未果，但蘇奕晉搶下進攻籃板後在4.73秒補進，還要到加罰機會，關鍵三分打助太陽超前，李啟瑋在絕境中於1.99秒砍進逆轉三分彈，但萊斯投進絕殺三分彈，2分差帶走勝利。

太陽萊斯拿46分，莫爾特里拿20分、14籃板，丁聖儒19分，蘇奕晉15分。

英熊的瓊斯33分、13籃板，蔣淯安29分，黃聰翰14分，塔壁12分、11籃板，柯歐斯替補得18分，李啟瑋拿10分。

台中太陽蘇奕晉（右）籃下傳球給隊友。（記者王藝菘攝）

台啤英熊蔣淯安。（記者王藝菘攝）

台啤英熊瓊斯（左）帶球上籃，台中太陽球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台中太陽以120比118擊敗台啤英熊。（記者王藝菘攝）

台中太陽以120比118擊敗台啤英熊。（記者王藝菘攝）

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