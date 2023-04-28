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MLB》張育成守備數據高居聯盟第2 美媒點出紅襪困境

2023/04/28 07:01

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手張育成因左手鉤骨骨折、預計將缺席6週，美國媒體認為，他的缺陣將會對紅襪的游擊位置帶來極大難題。

《Boston.com》昨撰文指出，張育成因傷必須缺陣6週，他近期打擊手感不俗、17場敲出3轟，紅襪除了少了他的火力外，球團最需要他的，畢竟還是在守備端的貢獻。

報導提到，張育成本季在游擊區出賽11場，累積OAA（出局製造值）為+3，若加上在二壘的守備，OAA（出局製造值）為+4，為全隊最高。

事實上，截至昨天為止，張育成在游擊區的OAA+3以及整體的OAA，都在聯盟並列第2，游擊區僅次老虎金手套好手巴耶茲（Javier Baez）；整體OAA則僅次響尾蛇三壘手羅哈斯（Josh Rojas）。

波士頓媒體就指出，張育成季初在紅襪是工具人角色，主力休息時才上場，不過從美國時間4月12日開始成為主力，在受傷前的13場比賽有11場進入先發打線。

張育成鎮守游擊這段期間，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）讓赫南德茲（Kiké Hernández）守中外野與二壘，這兩個位置他的守備還稱得上平均水準，不過現在因為張育成受傷，他必須移防游擊，赫南德茲生涯在游擊這個位置的OAA是慘淡的-6。

而除了赫南德茲，紅襪在游擊其實也沒有太多理想選項，內文指出，阿洛尤（Christian Arroyo）為游擊的第一替補人選，但他的打擊幾乎無法帶來貢獻，今天出賽21場，打擊率0.190、0轟、攻擊指數0.458。

至於因張育成進入傷兵名單叫上來的3A小將瓦德茲（Enmanuel Valdez），報導點出他的擊球能力不錯，但在大聯盟層級的防守能力還有待加強，至今出賽3場出現3次失誤。

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