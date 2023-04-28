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MLB》今年更「快」也更「慢」了 大谷翔平本季的2大改變

2023/04/28 07:01

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平今年在投球端的表現依舊可圈可點，大聯盟官網發現他本季的兩大特點，指出大谷投球間隔的時間縮短、但球速變慢了。

大聯盟為加快比賽節奏，本季開始實施投球時鐘，官網數據專家皮特耶羅（Mike Petriello）指出，大谷翔平對於新規則適應得相當不錯，縮短的投球時間是全聯盟第3。

大谷翔平去年在壘上無人的情況下球與球之間需花21.7秒，今年縮短至15.3秒，相差6.4秒為全聯盟第三多，僅次白襪投手寇派克（Michael Kopech）以及紅襪投手霍克（Tanner Houck）。

不過皮特耶羅同時也觀察到，百英里火球對他來說就像家常便飯的大谷翔平，今年在球種的使用上做出改變後，整體球速有變慢的跡象，大谷今年四縫線速球使用率僅24%、寫下生涯新低，另外本季開始大量運用橫移滑球、使用率提升至49%，且均速從85.3%掉到83.5%。

在這樣的情況下，大谷翔平本季有46%的球在85英里以下，比起去年的25%有顯著提升，46%的比例已經是聯盟前20%，而他當然是其中少數能投出100英里球速的投手。

皮特耶羅在文末寫道，由於現在仍是球季前半段，要對大谷上述的改變做出結論還太早，但他指出非常有趣的一點，聯盟前10位縮短最多時間的投手，今年對戰的wOBA（加權上壘率）從0.291提升至0.330，整體而言表現變得更差，這10位投手中只有大谷翔平與菊池雄星表現並未衰退。

皮特耶羅最後表示，大谷春訓剛開始在投球時鐘之下投球時，曾說有一點趕，但也說只要習慣後就沒問題，「他做到了，加快投球速度讓球速變慢，也收到效果。」

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