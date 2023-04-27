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全中運》南市勇奪106面獎牌 全國排名第6

2023/04/27 23:25

2023全國中等學校運動會27日落幕，南市共拿下106面獎牌耀眼成績。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2023全國中等學校運動會（全中運）今（27）日落幕，南市獲得39面金牌、39面銀牌、28面銅牌，共拿下106面獎牌，居全國第6名，其中更有4項8人次破大會紀錄。

南市體育局表示，今日最後衝刺的軟式網球，獲8金1銀5銅，平去年金牌紀錄，其中在國女組團體賽、高女組團體賽以及高男組團體賽皆獲金牌，南寧高中更繳出3金1銀1銅的成績單，後壁國中也有3金2銅好成績。而昨（26）日晚游泳項目，長榮中學郭芮安在今年高女組400公尺自由式、800公尺自由式及1500公尺自由式中皆獲金牌，連續2年有3金傑出表現。

體育局表示，南市舉重好手王新琇在這次高女組87公斤級中抓舉90公斤、挺舉110公斤、總和200公斤3項皆破大會紀錄， 也達成他個人在全中運的4連霸。這次破紀錄總計4項8人次，其中有3項是舉重成績，可見南市在舉重項目的重點栽培奏效，這次舉重共有5金4銀4銅的成績，更勝以往。

今日在田徑場上更是刷新紀錄，在田徑400公尺跨欄中，北門高中易柏安跨出1分18的成績奪得金牌；金城國中吳宏侖在以54秒14順利摘金，同校的王宜蓁以1分3秒05奪銀，田徑800公尺國男組佳里國中黃義棋繼1500公尺後，再次拿下個人第2面銀牌；南大附中的陳穎也在高女組奪得銀牌。田徑項目總計獲得4金8銀4銅16面獎牌，超越去年3金6銀2銅的成績。

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