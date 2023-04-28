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亞錦賽》李洋／王齊麟逆轉大馬世錦賽金牌 將和中國組合搶4強門票

2023/04/28 07:02

李洋、王齊麟拿下8強門票。（Badminton Photo提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟昨深夜在亞洲羽球錦標賽男雙16強戰，以14：21、21：16、21：19逆轉世界排名第2的馬來西亞蘇偉譯／謝定峰，勇闖8強，將和中國王昶／梁偉鏗爭奪4強門票。

世界排名14的李洋／王齊麟在前年勇奪東京奧運金牌後，陷入低潮，奧運後的最佳成績為去年台北公開賽的亞軍，兩人這段期間積極尋求突破之道，也曾和不同學弟搭配調整，希望在巴黎奧運積分賽開始前，找回狀態。

這週在亞錦賽出擊，李洋、王齊麟首輪以21：10、21：16收拾日本勁敵松居圭一郎／竹內義憲闖進16強，次輪強碰世界排名第2的馬來西亞蘇偉譯／謝定峰。

李洋／王齊麟對蘇偉譯／謝定峰握有3勝2負對戰優勢，其中兩敗都是在東京奧運後吞下，雙方人馬前次交手為去年5月泰國公開賽，當時麟洋配苦戰兩局後落敗。

今天再度交鋒，李洋／王齊麟雖以14：21丟掉首局，但兩人重整旗鼓，在第2局戰成4：4平手後，一連掃進3分握有領先優勢，並以21：16扳平戰局。

李洋／王齊麟在決勝局頂住壓力，克服兩度被對手扳平危機，保有領先位置，並趁對方失誤，率先逼出賽末點，可惜下一分送後場過頭出界，讓大馬組合化解1個賽末點，好在決勝關頭麟洋配穩住陣腳，以21：19收下勝利，終止對戰2連敗。

李洋／王齊麟晉級後，將對決第7種子、世界排名第7的中國王昶／梁偉鏗，也是兩方人馬首度交鋒。

李洋、王齊麟拿下8強門票。（Badminton Photo提供）

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