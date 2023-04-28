網球》馬德里紅土單手反拍對決 提姆大戰西西帕斯

提姆。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕ATP千分等級的馬德里紅土名人網賽，尋求東山再起的奧地利「小王子」提姆（Dominic Thiem）旗開得勝，6 ：4、6 ：1 擊敗英國對手艾德蒙（Kyle Edmund），次輪將強碰希臘第4種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），讓這場單手反拍對決受到各界矚目。

2020年美網大滿貫冠軍、前世界男單第3的提姆，曾在 2017 、2018 年接連打入馬德里決賽，但都屈居亞軍，如今他揮別傷痛再出發， 拿手歐洲紅土賽季逐漸找回狀態，此役僅花84分鐘，直落2淘汰艾德蒙，在西班牙首都安抵64強， 「第一場總是不容易，尤其在中央球場。」29歲的提姆表示，首盤關鍵時刻搶救被破發點後，士氣大振表現漸入佳境，「我喜歡這個球場，擁有許多美好回憶。我曾經在紅土很難被對手擊敗，但現在情況並非如此，至少我感覺越打越好。」

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2018、2019 年法網大滿貫亞軍的提姆，接下來面對同樣單反打法的西西帕斯，過往交手5勝3負稍佔上風， 不過後輩對手近況甚佳，提姆說： 「 我喜歡他，也有過精彩對決，所以相當期待。他是令人難以置信的球員，我熱愛看他的比賽，身手如此優雅。」

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