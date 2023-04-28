晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》梅西率阿根廷世界盃封王球 拍賣上看800萬台幣

2023/04/28 07:06

梅西。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022 年卡達世界盃決賽大會用球，可能將以 20萬 英鎊（約784萬台幣）高價出售！這位匿名賣家先前透過贊助商阿迪達斯舉辦的網路活動，幸運免費獲得這顆別具意義的足球，如今更決定大撈一筆。

據《每日郵報》等英國媒體報導，當時梅西（Lionel Messi）率領阿根廷隊歷經扣人心弦的激烈纏鬥，最終PK大戰戲劇性扳倒姆巴佩（Kylian Mbappe）為首的法國衛冕軍，足讓這顆去年冠軍戰使用的足球極具收藏價值。之後廠商舉辦「贏得決賽用球」網路活動，就由一位神秘的球迷勝出擁有，「我簡直不敢相信自己的運氣。我沒什麼考慮就參與競賽。聽到贏了時，還以為是場騙局。即使球到手了，我仍然難以置信，希望拍賣的錢能夠改變生活。」

此次拍賣會6 月 6 、7 日將在北安普頓透過網路進行，引起世界各地買家興趣，價格預計 16 萬至 20 萬英鎊之間， Graham Budd Auctions 體壇紀念品負責人康弗里（David Convery）說：「這顆球是近代足壇史上引人入勝且重要一部分，尤其當你考慮到圍繞賽事的爭議，以及它對梅西等球員聲譽的影響。重要的是，從收藏家角度來看，它擁有最好的書面記錄，並通過完整認證。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。