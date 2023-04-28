足球》梅西率阿根廷世界盃封王球 拍賣上看800萬台幣

梅西。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022 年卡達世界盃決賽大會用球，可能將以 20萬 英鎊（約784萬台幣）高價出售！這位匿名賣家先前透過贊助商阿迪達斯舉辦的網路活動，幸運免費獲得這顆別具意義的足球，如今更決定大撈一筆。

據《每日郵報》等英國媒體報導，當時梅西（Lionel Messi）率領阿根廷隊歷經扣人心弦的激烈纏鬥，最終PK大戰戲劇性扳倒姆巴佩（Kylian Mbappe）為首的法國衛冕軍，足讓這顆去年冠軍戰使用的足球極具收藏價值。之後廠商舉辦「贏得決賽用球」網路活動，就由一位神秘的球迷勝出擁有，「我簡直不敢相信自己的運氣。我沒什麼考慮就參與競賽。聽到贏了時，還以為是場騙局。即使球到手了，我仍然難以置信，希望拍賣的錢能夠改變生活。」

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此次拍賣會6 月 6 、7 日將在北安普頓透過網路進行，引起世界各地買家興趣，價格預計 16 萬至 20 萬英鎊之間， Graham Budd Auctions 體壇紀念品負責人康弗里（David Convery）說：「這顆球是近代足壇史上引人入勝且重要一部分，尤其當你考慮到圍繞賽事的爭議，以及它對梅西等球員聲譽的影響。重要的是，從收藏家角度來看，它擁有最好的書面記錄，並通過完整認證。」

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