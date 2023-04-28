MLB》大谷翔平挨2轟仍創107年紀錄！ 3安猛打差點完全打擊

大谷翔平6局雖然失掉5分但只被敲出3支安打，收下本季第4勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天在本季第6場先發遭對手砲轟，在第三局單局狂失5分仍力投93球完成6局工作，打擊上他單場三安猛打，僅差一隻全壘打就能締造史上首見的壯舉，最終天使以8：7擊敗運動家，大谷翔平也收下本季第4勝。

天使在3下開啟進攻，大谷翔平用二壘安打送回壘包上的保者先馳得點，接著倫弗洛（Hunter Renfroe）的高飛犧牲打，以及祖利（Brandon Drury）的三分砲幫助球隊一口氣就轟下5分大局。

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然而大谷翔平的投球在4上遇到亂流，前3局表現精采的他在此局先是投出觸身球後再投出四壞保送，接著被魯克（Brent Rooker）敲出右外野方向的三分砲，隨後大谷翔平再度投出觸身球，然後又被蘭利斯（Shea Langeliers）敲出中外野方向的兩分砲，比賽直接重回原點。

不過天使打線夠相挺，在5局下半先是靠著滿壘選到保送擠回超前分，接著厄謝拉（Gio Urshela）的滾地球也進帳1分打點，6下大谷翔平自己也敲出中外野方向的三壘安打，並靠著倫登（Anthony Rendon）的二壘安打回來得到第8分。

大谷翔平三安猛打，只差全壘打就能締造完全打擊，無緣史上首見紀錄。（今日美國）



大谷翔平雖然在4上被單局兩發全壘打狙擊狂失5分，接下來他仍完成後續兩局的投球工作，總計今天他用93球，被打3支安打，失掉5分都是自責分，送出2次四壞保送、2次觸身球保送，還有8次三振，防禦率上漲到1.85，運動家在8上又拿下2分，但最終天使仍以8：7擊敗運動家，讓大谷翔平順利奪下本季第4勝。

根據大聯盟數據專家藍斯指出，大谷翔平在經過本場先發後，賽季被打擊率僅有0.102，這是大聯盟自1916年起，前6場先發且至少投30局的投手當中，史上最低的被打擊率。而且大谷在今天全場只被敲出3支安打，近10先發都只被敲出3安以下的表現，已經追平1893年的紀錄，與2021年的德葛隆（Jacob deGrom）並列。

本場比賽大谷翔平在打擊面上共5打數3安猛打，僅差全壘打就能夠完成史上首見的先發投手敲出完全打擊的壯舉，不過在最後一個打席大谷翔平敲出389英呎的深遠飛球，無奈挑戰中外野大牆失敗出局，使他無緣再次改寫大聯盟歷史新頁。

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