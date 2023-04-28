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T1》觀眾在哪? 太陽、英熊打出經典戰役 聯盟分析季後賽票房慘淡原因

2023/04/28 07:23

T1聯盟，台啤英熊對台中太陽，進場觀眾少了很多。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕排名第5的台中太陽在T1聯盟季後挑戰賽「下剋上」第4的台啤英熊，1場是克服28分後在2度延長賽勝出，另1場是讀秒階段互轟的極致絕殺秀，但2場進場人數卻不如預期，皆未破千人，秘書長張樹人表示，這凸顯還未培養球迷在平日進場的習慣，會虛心檢討並持續改進。

太陽在週二於主場台體大的季後挑戰賽首戰與英熊打到2度延長，從上半場最多28分落後，最終在2度延長賽以138：130大逆轉奪勝，此戰官方YouTube頻道最多有1萬3054人同時收看，但現場人數僅847人。

太陽週四與英熊一路激戰到最後時刻，比賽倒數5秒互換領先，英熊射手李啟瑋先是在1.99秒投進打板超前三分球，但太陽萊斯成為最終英雄，轟進絕殺球，助隊120：118勝出，高潮迭起的戰況，吸引最多1萬8276人在線上同時觀看，只是天母體育館現場仍有不少空位，官方統計人數為991人。

2場戰況刺激的比賽，但進場人數甚至比例行賽還慘，張樹人昨在現場受訪時表示，外界肯定會預期季後賽應該要有更多觀眾進場，最後出來的結果並非如此，主因為聯盟鮮少安排週間賽事，無法培養球迷進場習慣，但這就是擺在眼前的事實，會虛心檢討。

T1本季例行賽僅3場安排在週間，1場週三、2場週五，張樹人表示，一直都有鼓勵球隊能多安排週間比賽，只是球隊也遇到難題，畢竟有多支球隊主場是學校體育館，平日難以使用，但發現問題就要解決，也會跟球團持續溝通，希望下一季能有改變，也會商討行銷計畫，吸引更多球迷進場。

T1聯盟，台啤英熊對台中太陽，進場觀眾少了很多。（記者王藝菘攝）

T1聯盟，台啤英熊對台中太陽，進場觀眾少了很多。（記者王藝菘攝）

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