MLB》大谷翔平「魔球」超狂位移太噁心 離譜壞球打者仍揮棒

Shohei Ohtani getting a swinging K on a Sweeper in the middle of the other batter's box. pic.twitter.com/M51Vxu4QzQ — Rob Friedman （@PitchingNinja） April 27, 2023

〔體育中心／綜合報導〕天使投打二刀流大谷翔平今年的新武器橫掃滑球「sweeper」大殺四方，今天對戰運動家依舊展現超狂位移，就算投成離譜壞球仍能三振掉對手。

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大谷翔平首局首打席對上運動家開路先鋒魯伊茲（Esteury Ruiz），投出完全偏離好球帶的86.1英哩的橫掃滑球，仍吸引魯伊茲出棒遭到三振，而3局上再度出現同樣場景，大谷這一次的壞球的更離譜，連官方好球帶都沒有顯示，但迪亞茲（Aledmys Diaz）面對大谷的85.8英哩橫掃滑球，還是忍不住出棒，也未能逃過三振的命運。

「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）在推特分享大谷這2顆超狂橫掃滑球，並開玩笑說到：「大谷投到另一個好球帶仍能飆出三振」球迷紛紛讚嘆：「這滑球太噁心了」、「太不現實了」、「電動裡才會出現的滑球」、「太犯規了」。

大谷此役先發6局用93球被敲3安，包括2發全壘打共失5分，另有8次三振和5次保送，防禦率漲至1.85，不過靠著隊友的火力掩護，天使終場以8：7贏球，大谷也幸運收下本季第4勝。

Shohei Ohtani, Wicked 86mph Sweeper. pic.twitter.com/CTOxGEDzPL — Rob Friedman （@PitchingNinja） April 27, 2023

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