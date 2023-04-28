MLB》凱勒優質先發飆10K降伏道奇 驚奇海盜近10戰9勝稱霸國聯

海盜先發投手凱勒今繳出6局失2分的優質好投，並飆出平生涯新高的10K，幫助海盜擊敗道奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜先發投手凱勒（Mitch Keller）今天繳出6局失2分的優質好投，並飆出平生涯新高的10K，喬（Connor Joe）、卡斯楚（Rodolfo Castro）背靠背開轟，海盜終場以6：2逆轉道奇，近10場拿下9勝，開季打出驚奇的海盜，目前以18勝8敗暫居國聯第一。

凱勒開局出現亂流，在二三壘有人被佩洛塔（David Peralta）敲出帶有2分打點的中外野安打，不過海盜下個半局就有所回應，馬卡諾（Tucupita Marcano）和雷諾斯（Bryan Reynolds）連續敲安追回1分，卡斯楚（Rodolfo Castro）的高飛犧牲打打回追平分，蘇文斯基（Jack Suwinski）隨後再補上帶有超前分的安打，幫助海盜取得3：2領先。

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凱勒渡過首局後隨即回穩，並大展K功，第2局飆出3連K，僅在3局上遭遇1人出局一二壘有人的得點圈危機，但他成功抓到2個出局數力保不失分，後面3局只被敲出1安，有效壓制道奇打線。

海盜6局下攻勢再起，喬和卡斯楚背靠背開轟，幫助球隊鎖定勝局，終場就以6：2擊敗道奇，凱勒主投6局被敲5安失2分，另有10次三振和1次保送，勇奪本季第3勝；道奇王牌烏里耶斯（Julio Urias）先發5.2局失6分，苦吞本季第3敗。

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