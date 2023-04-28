MLB》1％獲勝機率也不放棄！ 馬林魚9局驚天大逆轉勇士

庫柏敲出致勝安打幫助馬林魚大逆轉勇士。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕比賽不到最後一個出局數都沒有結束，馬林魚今天在與勇士的比賽當中，在9局落後4分的情況下狂轟5分逆轉比賽，終場以5：4擊敗勇士，避免在4連戰系列賽遭勇士隊給橫掃。

馬林魚對勇士系列賽前3場比賽都被擊敗，今天在系列賽最後一戰前4局雙方都未能越雷池一步，5局下半勇士開啟進攻，靠著保送與串聯的安打一口氣灌進4分大局，8局打完勇士都還以4：0領先馬林魚。

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9上勇士派出終結者敏特（A. J. Minter）登板，他先在1出局二、三壘有人時被古利爾（Yuli Gurriel）敲出安打失掉1分，接著敏特回穩三振掉福特斯（Nick Fortes）取得2出局，但想不到他接下來連續被賈西亞（Avisail Garcia）以及奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲安失分。

勇士緊急在只剩1分領先的情況下換掉敏特，將資深後援查維茲（Jesse Chavez）換上場救火，想不到他卻直接被馬林魚主力打者庫柏（Garrett Cooper）敲出右外野方向的逆轉二壘安打，馬林魚取得5：4領先。9下馬林魚派出佛羅洛（Dylan Floro）登板關門，他也順利投出三上三下關門成功，終場馬林魚以5：4擊敗勇士。

佛羅洛關門成功。（今日美國）

根據官方數據指出，勇士在9局時還握有99%的勝率，甚至在福特斯被三振後仍保有97%的勝率，不過馬林魚一連串的攻勢一舉將比數反超，最後也成為笑到最後的球隊。

馬林魚在9局大逆轉勇士奪勝。（圖片取自聯盟官方網站）

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