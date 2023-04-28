NBA季後賽》不怕恩比德缺戰 神奇數據讓七六人主帥有信心

本季七六人在恩比德缺席時，打出了11勝5負的戰績，這也讓總教練瑞佛斯不擔心目前狀況。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人首輪4：0橫掃籃網，是本季首輪唯一橫掃對手的球隊，不過陣中一哥恩比德（Joel Embiid）被診斷出右膝蓋外側副韌帶（LCL）扭傷，首輪第4戰開始便沒上場，目前仍在檢查中，第二輪何時能出賽還是未知。不過對於球隊缺少當家球星，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示例行賽沒有恩比德時戰績依然不錯，對球隊很有信心。

瑞佛斯接受訪問時表示，如果恩比德缺戰，他們仍然有贏球的方法，並提出了近3年恩比德沒上場的戰績來比較。瑞佛斯第一年接掌七六人時，恩比德缺席21場，球隊打出10勝11負，隔年缺席14場，打出6勝8負，而本季缺賽16場，七六人則打出了11勝5負、勝率破5成的戰績。

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「看看我們去年和前年的戰績，面對傷兵，每一年我們都有進步。」瑞佛斯信心表示，就算恩比德因傷缺席，他們仍有辦法贏球。

提到恩比德目前的狀況，瑞佛斯說他的膝蓋仍有些腫脹，《ESPN》報導指出，受傷後恩比德就沒有參與球隊訓練，目前已經重新接受過醫生檢查，球隊還不確定他何時能歸隊。

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