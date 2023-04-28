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MiLB》新一代台灣火球男！ 潘文輝飆161公里、3局4K無失分

2023/04/28 09:16

潘文輝。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力費城人1A的台灣火球男潘文輝，今天在與大都會的比賽中大秀火球，最快球速丟到100.1英哩（161公里），還繳出3局4K無失分的精采表現。

潘文輝在6局球隊5：3領先時登板，他先解決掉Jefrey De Los Santos
並三振Dyron Campos後面對馬丁尼茲（Yeral Martinez），在第4球投出100.1英哩的火球，不過被對手敲出安打，不過接著回穩用96.8英哩的速球三振掉Fernando Villalobos結束半局。

7局潘文輝僅用9顆球就投出三上三下，8局連續用曲球三振掉Jacob Reimer與Junior Tilien，接下來對Jefrey De Los Santos投出曲球觸身球，隨後被Dyron Campos纏鬥10球投出保送，接下來面對敲他安打的馬丁尼茲，以97.2英哩的速球將他給解決。

根據官方資料顯示，潘文輝本場比賽一共投57顆球，其中有27顆是四縫線速球，最快球速來到100.1英哩，均速97.5英哩（約156.9公里），該球讓對手揮棒21次，揮空7次，揮空率是33%。此外他還有投伸卡球（二縫線速球）、滑球、曲球、卡特球、變速球，其中滑球跟曲球是他的主要變化球，前者投8顆，後者投6顆。

本賽季潘文輝一共主投7局沒有失分，只被打1支安打，送出2次四壞保送與11次三振，防禦率0。

潘文輝在本場比賽頻頻飆出火球。（圖片取自官方網站）

潘文輝飆出100.1英哩火球。（圖片取自官方網站）

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