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NBA季後賽》美媒炒作尼克熱火世仇對決 士官長狠潑記者冷水

2023/04/28 10:08

巴特勒表示完全不在意熱火與尼克之間的世仇關係。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火隊昨日擊敗東部龍頭公鹿，上演老八傳奇晉級第2輪，次輪對手將碰上尼克，兩支90年代的世仇球隊再次相遇，也讓美國媒體開始炒作，不過對此熱火一哥「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）完全不放在心上，還潑了記者冷水。

尼克對熱火取得次輪主場優勢，至多會有4場麥迪遜花園廣場的主場比賽，不過當記者問到世仇對決，巴特勒回應說：「老實說，你問錯人了。我不在乎我們在那邊比賽，我們就是要打倒對方4次，我了解你們想要炒熱度，不過無論我們在邁阿密、在（麥迪遜）花園、或是洛克公園，我們就是需要贏4場。」

此外，這輪比賽巴特勒也要和尼克總教練希波鐸（Tom Thibodeau）上演師徒對決的戲碼，對此巴特勒回應說他不在乎。

本賽季尼克例行賽對熱火，打出3勝1負的對戰優勢。NBA官網指出，這將是尼克和熱火兩支球隊第6度在季後賽對決，也是繼2012年後首度在季後賽碰頭，總計前5次對戰中，尼克贏下了3次系列賽。值得一提的是，1997年至2000年，兩隊連續4年在季後賽碰到，1997年季後賽甚至上演大亂鬥，讓兩邊世仇的關係更加明顯。

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