中職》味全龍大勝登頂 賽後葉總卻說「開心不起來」

味全龍昨天以一分之差拿下勝利，總教練葉君璋笑得合不攏嘴。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕味全龍昨天以9:2大勝富邦悍將，勝率5成79攻佔戰績榜首，只是龍隊總教練葉君璋賽後並沒有一絲喜悅，強調：「開心不起來。」

龍隊在6局下一輪猛攻，靠7支安打和2次四死球，包括劉基鴻一發3分砲，一口氣灌進9分，取得9:1領先，看似大局底定，然而7局上趙璟榮接替先發投手鋼龍登板，就被敲1安、送出2次保送，加上三壘手劉基鴻發生接球失誤，趙璟榮只解決2人次掉1分退場，王躍霖上場順利解危。

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8局上林逸達同樣被敲1安、投出2次保送形成滿壘，所幸製造雙殺並三振孔念恩力保不失，9局上李超生涯初登板，面對該局首棒的李宗賢就投出四壞保送，李超隨即穩住陣腳讓張進德擊出雙殺打，再解決廖柏勳終結比賽。

昨天賽後葉總未露出勝利喜悅之情，表示:「這場比賽沒有很順啊，後面牛棚狀況很多，快要沒有投手可以用了，毛在燒（台語：很煩惱、傷腦筋之意），開心不起來。」

事實上，前天龍隊2:1險勝統一獅，9局上陳冠偉一上場就被該局首棒的林安可轟陽春砲，再搞成滿壘局面，還好對代打林岱安投出再見三振驚險獲勝，賽後葉總驚魂未定地說：「不是嚇一跳，是嚇好幾跳！」

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