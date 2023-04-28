MLB》金鶯菜鳥初登場猛灌3打點！ 寫隊史53年首見紀錄

金鶯菜鳥歐提茲初登場就貢獻3分打點，寫下隊史第二高的紀錄。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯菜鳥游擊手歐提茲（Joey Ortiz）今天在生涯初登場就有好表現，單場進帳3分打點寫下隊史睽違53年首見紀錄，他的好表現也讓金鶯逆轉老虎奪勝。

2019年選秀會上第四輪被金鶯選中的歐提茲在年初大聯盟的百大新秀排行榜位居第99名，本季在3A出賽16場，交出.359/.389/.500的打擊三圍，有5支二壘安打與2支三壘安打，主要防守位置是游擊，不過也能夠守二、三壘。

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今天歐提茲被金鶯叫上大聯盟擔任先發二壘手打第9棒，他在生涯第二個打席就於二、三壘有跑者時，敲出一支越過一壘手頭頂的高彈跳安打進帳2分打點，幫助球隊追到2：3落後，在下個打席，他再敲出中外野方向的飛球形成高飛犧牲打，幫助球隊再得1分，追到3：4落後，而在該局金鶯也打下5分大局逆轉比數為7：4領先老虎，終場金鶯就以7：4擊敗老虎。

歐提茲全場3打數1安打打進3分打點，他成為金鶯隊史自1920年打點成為正式紀錄後，初登場打進第二多打點的球員，僅次於1941年9月14日Bob Nieman的4分打點，而上一位初登場打進3分打點的金鶯球員，已經要追溯到1970年9月18日的貝勒（Don Baylor）。

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