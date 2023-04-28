晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

F1》亞塞拜然大獎賽週末開跑 維斯塔潘賽前記者會吐心聲

2023/04/28 10:22

當代車王維斯塔潘直言，自己並不會為了追逐世界車手冠軍紀錄而奮鬥。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕F1亞塞拜然大獎賽將於本週末開戰，衛冕冠軍維斯塔潘（Max Verstappen）昨日於賽前記者會被問及是否有意挑戰由漢米爾頓（Lewis Hamilton）、舒馬赫（Michael Schumacher）所保持的世界車手冠軍紀錄，過去兩年宰制車壇的維斯塔潘直言，自己對破紀錄不感興趣，因此那並非個人所追逐的目標。

現役賓士車手漢米爾頓與「車神」舒馬赫兩人各7度贏得世界車手冠軍，雖與目前2冠的維斯塔潘有段差距。但維斯塔潘與紅牛的現行合約將至2028年才到期，且本季至今3場大獎賽已贏得其中2站冠軍、1次第二，因此若能持續維持強勢表現，仍有相當機率在未來幾年追上兩位前輩的腳步。

不過維斯塔潘在亞塞拜然受訪時拋出「如果F1持續延長賽季，自己將不會在賽場待太久」的想法後，這位當代車王向在場媒體做出進一步解釋：「雖然我很喜歡競技，也相當享受獲勝的滋味，但當賽季不斷被擴編，或是每週末的賽程增加。有時候我不禁會問自己：『這樣是否值得？』」

維斯塔潘也補充，自己在賽車事業達到頂峰之際，有時也會想嘗試別的事物，並追求更多元、美好的人生。他也強調，每個人都該進行自我對話，並做出反思，如此一來將更容易找到激勵自己前進的動機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。