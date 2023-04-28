F1》亞塞拜然大獎賽週末開跑 維斯塔潘賽前記者會吐心聲

當代車王維斯塔潘直言，自己並不會為了追逐世界車手冠軍紀錄而奮鬥。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕F1亞塞拜然大獎賽將於本週末開戰，衛冕冠軍維斯塔潘（Max Verstappen）昨日於賽前記者會被問及是否有意挑戰由漢米爾頓（Lewis Hamilton）、舒馬赫（Michael Schumacher）所保持的世界車手冠軍紀錄，過去兩年宰制車壇的維斯塔潘直言，自己對破紀錄不感興趣，因此那並非個人所追逐的目標。

現役賓士車手漢米爾頓與「車神」舒馬赫兩人各7度贏得世界車手冠軍，雖與目前2冠的維斯塔潘有段差距。但維斯塔潘與紅牛的現行合約將至2028年才到期，且本季至今3場大獎賽已贏得其中2站冠軍、1次第二，因此若能持續維持強勢表現，仍有相當機率在未來幾年追上兩位前輩的腳步。

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不過維斯塔潘在亞塞拜然受訪時拋出「如果F1持續延長賽季，自己將不會在賽場待太久」的想法後，這位當代車王向在場媒體做出進一步解釋：「雖然我很喜歡競技，也相當享受獲勝的滋味，但當賽季不斷被擴編，或是每週末的賽程增加。有時候我不禁會問自己：『這樣是否值得？』」

維斯塔潘也補充，自己在賽車事業達到頂峰之際，有時也會想嘗試別的事物，並追求更多元、美好的人生。他也強調，每個人都該進行自我對話，並做出反思，如此一來將更容易找到激勵自己前進的動機。

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