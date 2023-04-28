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籃球》歐洲史上最嚴重大亂鬥！ 板凳清空打摔角上演「喉輪落」（影音）

2023/04/28 10:27

〔體育中心／綜合報導〕歐洲籃球聯賽今天爆發賽史最大一場衝突，皇家馬德里和貝爾格萊德游擊隊的球員幾乎全部衝上場展開大亂鬥，裁判最後直接沒收比賽，由貝爾格萊德游擊隊以98：80贏球。

歐洲籃球聯賽近日正在舉行5戰3勝制的8強賽，貝爾格萊德游擊隊首戰告捷，第2戰依舊佔有優勢，在比賽最後1分40秒領先達15分，未料此時皇馬後衛尤伊（Sergio Llull）向正在持球進攻的彭特（Kevin Punter）故意犯規，兩人隨後爆發嚴重衝突，兩隊也清板凳，更爆發零星的毆打事件，皇馬前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）更用一記「喉輪落」將對方後衛艾克森（Dante Exum）繞頸翻摔，導致對手受傷，扶著拐杖離開球場。

由於兩隊幾乎全隊都衝進場中，幾乎所有人都遭到驅逐出場，兩隊沒有達到最少2名球員出賽的最低條件，所以決定取消比賽，裁定由貝爾格萊德游擊隊贏球，季後賽取得2：0的領先。

歐洲聯賽官方也在第一時間強烈譴責大亂鬥事件，並會交給相關單位來調查，將在24小時內做出懲處。

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