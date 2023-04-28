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全中運》苗縣頭屋國中3木球選手參賽 奪1金1銀

2023/04/28 10:09

苗栗縣頭屋國中木球隊員李妤晴（左） 及劉子敬，在全中運木球比賽中，表現亮眼。（圖由頭屋國中提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今年全國中等學校運動會，苗栗縣頭屋國中三位選手參與木球比賽，共獲1金1銀；其中球員劉子敬、李妤晴在雙人桿數賽獲得銀牌；個人賽方面，李妤晴在去年全中運冠、亞軍選手的夾擊下脫穎而出，獲得個人桿數賽金牌，實屬不易。

　校長吳忠道指出，頭屋國中於2009年開始成立木球隊，盼藉由木球訓練的方式，培養學生積極奮鬥的精神、團結合作的態度，讓學生提升自我認同感，並為苗栗縣木球運動發掘、培育更多的優秀人才。

　頭屋國中木球隊的訓練於下午3點開始訓練約2~3小時，每天的基本練習包括拉長球、攻門訓練及做球訓練，並搭配模擬比賽的球道練習，訓練球員扎實的基本功，在全國錦標賽及全中運等比賽前夕，教練劉洪瑞也會帶領球員赴外縣市參與各大小型的賽事，累積比賽經驗。

　隊員李妤晴說，在這次全中運比賽剛開始時，她十分緊張，害怕自己沒有打好，讓教練失望，後來自己慢慢調適心情，穩定的打好每一桿，經過3輪從預賽複賽到決賽，一路領先其他對手，終於拿下金牌，雙人組方面我和隊友劉子敬奪得銀牌，她特別感謝教練劉洪瑞的指導，從她不會打木球一路教導及陪伴到奪獎；未來，她會更加努力，為學校及苗栗縣爭光。

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