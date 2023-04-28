晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》連對手都疑惑怎麼不喊暫停 公鹿主帥飯碗恐不保

2023/04/28 10:53

布登侯澤的公鹿主帥飯碗可能不保了。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽昨天上演「老八傳奇」，熱火擊敗龍頭公鹿晉級次輪，比賽關鍵時刻公鹿總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）沒喊暫停引發爭議，甚至連熱火球員、教練團都很驚訝公鹿不喊暫停，這樣的結果讓布登侯澤的飯碗可能不保。

昨日比賽巴特勒（Jimmy Butler）在第四節槍響前補進追平兩分，留給公鹿0.5秒可以進攻，不過公鹿並未喊暫停，而是讓時間跑完進入延長賽，熱火球員特魯斯（Max Strus）還原當下情況，表示總教練史波斯查（Erik Spoelstra）非常訝異公鹿沒有喊暫停，甚至一度以為公鹿沒有暫停了。

而在公鹿首輪就敗北後，《ESPN》記者洛爾（Zach Lowe）就表態，公鹿不能用一樣的成員來迎接新賽季，並指出聯盟內部已經傳出布登侯澤會被開除的聲音了。洛爾補充說，儘管奪冠後球隊有與布登侯澤續約，他的合約到2024至2025年賽季才結束，「但我不認為他（下季）會留著，這是邏輯問題。」

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）也認同這項觀點，指出布登侯澤的教頭飯碗岌岌可危。

儘管布登侯澤5季帶領公鹿打出271勝120敗的好戰績，並在2021年奪冠，不過他的臨場調度引發質疑，加上率隊的9個季後賽系列中，有4次被低種子給淘汰，也因此這次被熱火上演老八，可能會成為布登侯澤走人的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。