NBA季後賽》連對手都疑惑怎麼不喊暫停 公鹿主帥飯碗恐不保

布登侯澤的公鹿主帥飯碗可能不保了。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽昨天上演「老八傳奇」，熱火擊敗龍頭公鹿晉級次輪，比賽關鍵時刻公鹿總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）沒喊暫停引發爭議，甚至連熱火球員、教練團都很驚訝公鹿不喊暫停，這樣的結果讓布登侯澤的飯碗可能不保。

昨日比賽巴特勒（Jimmy Butler）在第四節槍響前補進追平兩分，留給公鹿0.5秒可以進攻，不過公鹿並未喊暫停，而是讓時間跑完進入延長賽，熱火球員特魯斯（Max Strus）還原當下情況，表示總教練史波斯查（Erik Spoelstra）非常訝異公鹿沒有喊暫停，甚至一度以為公鹿沒有暫停了。

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而在公鹿首輪就敗北後，《ESPN》記者洛爾（Zach Lowe）就表態，公鹿不能用一樣的成員來迎接新賽季，並指出聯盟內部已經傳出布登侯澤會被開除的聲音了。洛爾補充說，儘管奪冠後球隊有與布登侯澤續約，他的合約到2024至2025年賽季才結束，「但我不認為他（下季）會留著，這是邏輯問題。」

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）也認同這項觀點，指出布登侯澤的教頭飯碗岌岌可危。

儘管布登侯澤5季帶領公鹿打出271勝120敗的好戰績，並在2021年奪冠，不過他的臨場調度引發質疑，加上率隊的9個季後賽系列中，有4次被低種子給淘汰，也因此這次被熱火上演老八，可能會成為布登侯澤走人的關鍵。

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