MLB》大谷翔平單局爆讓球隊困惑 天使主帥：他是人

大谷翔平在第四局遇到亂流，被對手一局打5分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊大谷翔平在今天前3局表現完美，不過卻在4局遭遇亂流單局狂失5分，最終仍撐到6局奪下勝投，賽後天使總教練奈文（Phil Nevin）表示，自己在大谷翔平單局爆時曾向休息室喊話，直言大谷翔平是人，要球隊其他人打起精神繼續戰鬥。

大谷翔平今天先發前三局面對運動家打者表現完美，9上9下還飆出5次三振，自己在打擊區上也有2打數2安打，分別擊出內野安打與帶有1分打點的二壘安打。

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不過在4局時，前面表現完美的大谷翔平卻在單局投出2次觸身球與2次四壞保送，還被敲出2發全壘打，失掉5分全部都是自責分。奈文賽後回憶當時的狀況，他表示休息室裡所有人都不知道發生了什麼事情，奈文也透露他在當時向休息室喊話：「他（大谷翔平）是人，他也會掉分。我們現在要開始大混戰了，讓我們上吧。」

賽後大谷翔平也提到自己該局狀況不好，不過整體來說他今天投球的感覺依舊很棒，大谷也認為今天是個很好的一天。「前三局大概是我一整年感覺最棒的時刻。第四局令人感到遺憾，但我對於自己能夠在五、六局登板然後封鎖對手的感覺很好。我會將其作為學習的經驗。最重要的事情就是投得更聰明，讓我能夠用強勢的兩個半局來幫助牛棚。」

大谷翔平最後一打席敲出飛球出局，未能完成史上首見偉業。（今日美國）

今天大谷翔平的打擊狀態絕佳，僅差全壘打就能夠締造完全打擊，同時也會成為大聯盟史上第一個先發投手敲出完全打擊的球員，不過他在最後一個打席僅敲出深遠飛球未能出牆，大谷翔平也坦言，他知道自己該球沒有打好不會出去，但因為壘上有人，所以他其實還是希望球能夠飛出牆。

大谷翔平也坦言，自己很滿意最近的打擊狀況，他在昨天單場雙安還敲出本季第6轟，加上今天的話本季至今25場出賽繳出.278/.343/.526的打擊三圍，攻擊指數0.869。「老實說我覺得我一整年在打擊區上的感覺都是最棒的。」

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