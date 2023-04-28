MLB》柯爾6.2局好投奪5連勝並列勝投王 洋基擊敗遊騎兵卻傷了法官

洋基強投柯爾開季勇奪5連勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基強投柯爾（Gerrit Cole）今天對戰遊騎兵繳出6.2局8K失2分的優質先發，拉梅修（DJ LeMahieu）和托瑞斯（Gleyber Torres）2局上背靠背開轟，崔維諾（Jose Trevino）9局上也開砲打回保險分，洋基終場就以4：2贏球，拿下2連勝。柯爾也收下本季第5勝，與光芒麥克拉納漢（Shane McClanahan）和雙城萊恩（Joe Ryan）並列勝投王。

柯爾本季展現強大的壓制力，至今都還沒被對手敲出全壘打，前5局只讓對手靠著2支長打站上得點圈，隊友在2局上火力支援，拉梅修和托瑞斯背靠背開轟，單局灌進3分。

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遊騎兵直到第6局才突破柯爾封鎖，海姆（Jonah Heim）在1人出局、二三壘有人擊出一壘滾地球送回第1分，下一棒杜蘭（Ezequiel Durán）再擊出帶有1分打點的內野安打，幫助遊騎兵追到2：3一分差。

柯爾此役先發6.2局用92球，被敲6安失2分，另有8次三振和1次保送，防禦率為1.11。接替的金恩（Michael King）後援2.1局無失分，成功守成，再加上崔維諾9局上的陽春砲，洋基終場就以4：2贏球，柯爾開季取得5連勝，遊騎兵先發投手希尼（Andrew Heaney）繳出6局6K失3分的優質先發，悲情吞下本季第2敗。

不過洋基今天也傳出壞消息，當家明星重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）因右臀不適在4局下就被換下場，之前對戰雙城時才傷到右手腕。賈吉此役2打數吞下2次三振，打擊率降至2成61。

洋基重砲「法官」賈吉。（法新社）

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