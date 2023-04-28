晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》拉約維奇笑納紅土百勝 塞爾維亞史上第二人

2023/04/28 11:20

拉約維奇闖過馬德里大師賽頭關後，喜迎個人生涯在紅土賽場的第100勝。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕上週於ATP250等級賽事贏得職業生涯第2座巡迴賽冠軍的塞爾維亞球員拉約維奇（Dusan Lajovic），本週於馬德里大師賽首輪奏捷，延續個人近期連勝之旅，同時也笑納個人生涯在紅土賽場的第100場勝利。

拉約維奇上週封王之路最重要一勝，莫過於八強擊敗當今球王喬科維奇（Novak Djokovic），當時後者更盛讚給予拉約維奇高度評價，最終拉約維奇也順利贏得個人自2019年7月以來首冠。

拜該座冠軍所賜，拉約維奇於本週更新的世界排名自原本的70名躍升至第40位。而他在昨日以兩個6：3擊敗世界第63名的庫伯勒（Jason Kubler）後，也成為繼喬科維奇後，塞爾維亞史上第二位在紅土賽場拿下100勝的選手。

不過由於拉約維奇去年在馬德里大師賽直到第三輪才出局，因此他在本屆賽事仍面臨保分壓力。拉約維奇次輪對手為賽會第7種子阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime），即便目前後者排名遙遙領先，但雙方過去兩次交手皆由拉約維奇勝出。然而該兩場對決都是在硬地賽場，因此本戰將為拉約維奇、阿里亞辛首度在紅土對壘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。