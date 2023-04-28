網球》拉約維奇笑納紅土百勝 塞爾維亞史上第二人

拉約維奇闖過馬德里大師賽頭關後，喜迎個人生涯在紅土賽場的第100勝。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕上週於ATP250等級賽事贏得職業生涯第2座巡迴賽冠軍的塞爾維亞球員拉約維奇（Dusan Lajovic），本週於馬德里大師賽首輪奏捷，延續個人近期連勝之旅，同時也笑納個人生涯在紅土賽場的第100場勝利。

拉約維奇上週封王之路最重要一勝，莫過於八強擊敗當今球王喬科維奇（Novak Djokovic），當時後者更盛讚給予拉約維奇高度評價，最終拉約維奇也順利贏得個人自2019年7月以來首冠。

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拜該座冠軍所賜，拉約維奇於本週更新的世界排名自原本的70名躍升至第40位。而他在昨日以兩個6：3擊敗世界第63名的庫伯勒（Jason Kubler）後，也成為繼喬科維奇後，塞爾維亞史上第二位在紅土賽場拿下100勝的選手。

不過由於拉約維奇去年在馬德里大師賽直到第三輪才出局，因此他在本屆賽事仍面臨保分壓力。拉約維奇次輪對手為賽會第7種子阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime），即便目前後者排名遙遙領先，但雙方過去兩次交手皆由拉約維奇勝出。然而該兩場對決都是在硬地賽場，因此本戰將為拉約維奇、阿里亞辛首度在紅土對壘。

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