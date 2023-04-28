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NBA季後賽》塔圖姆、布朗合轟62分 綠衫軍射下老鷹晉級次輪

2023/04/28 11:13

塞爾提克擊敗老鷹晉級季後賽次輪。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕季後賽首輪系列賽第6戰，東部第二的塞爾提克雙槍塔圖姆（Jayson Tatum）和J.布朗（Jaylen Brown）聯手發威，合轟62分，綠衫軍第4節決勝階段打出一波11：0的攻勢帶走勝利，終場以128：120在客場擊敗東部老七老鷹，晉級次輪，對手將是第3種子的七六人。

塞爾提克在季後賽取得3：2的聽牌優勢，此役不想夜長夢多，綠衫軍雙槍塔圖姆和J.布朗上半場就合計攻下34分，而老鷹少主T.楊恩（Trae Young）展現十足韌性，前兩節獨拿25分，柯林斯（John Collins）在半場最後15.1秒砍進三分球，老鷹半場追到67：68落後一分。

兩隊纏鬥至最後一刻，柯林斯和卡培拉（Clint Capela）連續得分，老鷹取得113：110的領先，J.布朗此時挺身止血，飆進追平三分彈，更帶起綠衫軍的外線攻勢，哈佛德（Al Horford）和塔圖姆也各飆進一顆三分球，打出一波11：0的攻勢，老鷹難挽頹勢，綠衫軍最終以128：120贏球，成功挺進季後賽第2輪。

塞爾提克此役團隊命中率高達5成，三球42投18中，J.布朗飆進6顆三分球，攻下全隊最高的32分，塔圖姆有30分、14籃板和7助攻的全能表現，史馬特（Marcus Smart）挹注22分，哈佛德貢獻10分、12籃板和3阻攻。

老鷹以T.楊恩的30分最佳，外帶10助攻，D.杭特（De'Andre Hunter）有20分、6籃板，D.穆雷（Dejounte Murray）則有14分、11助攻和7籃板，卡培拉繳出10分、10籃板的雙十數據。

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