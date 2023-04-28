全中運》新竹高商廖祐菲勇奪3金 累積7金4銀2銅破市運大會紀錄

廖祐菲全中運一人奪3金，全中運累積7金4銀2銅，屢破新竹市運大會紀錄。（記者洪美秀攝）



〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹高商高二學生廖祐菲今年參加全中運游泳項目，為新竹市奪下3金，是竹市個人奪金最多的選手，從小一就參加游泳隊的廖祐菲，從國一起參加全中運，已累計奪7金4銀2銅，還屢破市運大會紀錄，去年更獲選國家代表隊參加世界盃巡迴賽美國站，她也以清華大學及陽明交大為目標，期許進大學後更上層樓。

身高174公分、手長腳長的廖祐菲，從小就展露游泳天份，幾乎每天都要游8000公尺，擅長自由式的她，今年在全中運包辦50公尺仰式及50公尺、100公尺自由式3金，從國一就參加全中運，廖祐菲身經百戰，幾乎只要參賽就奪牌，更屢破市運大會紀錄。

請繼續往下閱讀...

不過，因要參與游泳的各項培訓，她曾在國三時一邊比賽、一邊準備會考，最後以個人成績考進新竹高商應用英語科，即使課業繁重，仍未減她對游泳的興趣，在全中運屢獲佳績，更以世界盃游泳錦標賽為目標。

新竹高商校長劉曉雯說，廖祐菲每天清晨及下午都要進行游泳訓練，但課業表現很不錯，光是今年就拿到各種賽事超過20面金牌，未來學校也會協助她在大學獨招或特色招生的準備，讓廖祐菲能順利進入大學，用游泳挑戰更多的賽事。

從國中就陪著祐菲南征北討參加各種賽事，祐菲的媽媽說，很謝謝學校在課程上的培養及訓練，讓祐菲在表達力及溝通力進步很大，尤其在應用英語科接受很多英文多元課程的磨練。

祐菲媽媽也不諱言，由於竹市目前沒有標準的游泳比賽訓練的泳池及選手可能為了升學銜接而需更努力，讓不少泳隊的選手到高中就得離開竹市或放棄，期許市府有機會能在游泳比賽的設備上給予更多的協助。

今年新竹市在全中運游泳項目除廖祐菲個人在高女組奪3金，培英國中的魏子甯也在國女組200公尺自由式拿到銀牌，50公尺自由式銅牌、100公尺自由式銅牌佳績。

學校導師及媽媽都給廖祐菲很多鼓勵與支持。（記者洪美秀攝）

廖祐菲本屆拿下3金。（廖祐菲提供）

廖祐菲本屆拿下3金。（廖祐菲提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法