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全中運表現亮眼 屏縣大同高中競技體操成隊4連霸

2023/04/28 12:43

屏東縣立大同高中2023年全中運表現亮眼。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2023年全中運甫落幕，屏東縣立大同高中拿下3金5銀4銅共12面獎牌，60名參賽選手中有27人獲獎（前8名），是屏東縣獲獎人數最多的學校，在全國690支隊伍中排第33名；其中競技體操奪2金，獲高女組成隊冠軍，成功四連霸；舉重也有1金亮眼表現。

大同高中的競技體操隊伍今年以136.95分的優異成績成功拿下成隊高女組冠軍，創下全中運四連霸，代表出賽選手包括王之媞、顏敬家、李昀儒、潘宥澄、王雅信、林宜蓁等6人。林宜蓁也在高女組跳馬競賽中拿下金牌。

競技體操教練梁宜鈴表示，每位選手在次比賽的表現都相當精彩，這批隊員一路從國小、國中一手帶到高中，其中王媞之、林宜蓁等人目前也是國家代表隊選手，將代表到新加坡參加2023年亞洲競技體操錦標賽。

屏縣大同高中競技體操在全中運完成成隊4連霸。（記者羅欣貞攝）

舉重部分，大同高中國中部學生林睿喬以抓舉55公斤、挺舉70公斤、總和125公斤，拿下國女組舉重49公斤級金牌，她國小一開始接觸的其實是競技體操，升上國中階段後改練習田徑，去年在大同舉重教練郭羿含建議下，才開始接觸舉重運動，傑出運動能力，在舉重場上展露無遺，全中運賽事一路強勢領先。

舉重選手巴晨欣原本是跆拳道選手，升八年級時一度想放棄，後來在郭羿含教練開導下改練習舉重，去年全中運初試身手就拿銀牌，今年以抓舉61公斤、挺舉80公斤、總和141公斤，蟬聯國女組舉重71公斤級銀牌。紀芷菡國、高中都就讀大同高中，4年的選手生涯累積為屏東縣拿下2面全中運金牌（2020年、2021年），今年首次挑戰高女組87公斤以上級別，以抓舉83公斤、挺舉106公斤、總和189公斤拿下銅牌。

屏東縣立大同高中舉重隊全中運表現優異，其中林睿喬（右一）原是競技體操、田徑選手，去年才開始接觸舉重今年就下全中運金牌。左一為教練郭羿含。（記者羅欣貞攝）

跆拳道3月提前開打，黃思嬅高中才接受有系統專業訓練，但在短短1年内成長迅速，此次在全中運高女對打46公斤級拿下銀牌；接著 在4月的世界中學錦標賽國家隊選拔、亞州青少年國家隊選拔中，連續取得國手資格，將代表台灣出國參賽。

跆拳道蔣秉峰從品勢選手發跡，但熱愛對打賽事，今年首次代表屏東縣參加全中運賽事，一路過關斬將，甚至在4强賽上擊敗亞青國手，奪下54公斤級銀牌。

大同高中校長王郁菁表示，該校一直是屏東縣體育發展重點學校，選手有亮眼的成績，有賴於運動教練平日辛苦指導、不分寒暑假日不斷練習；也十分感謝屏縣府、屏縣體育發展中心的大力支持，挹注經費補助選手參加各級賽事及訓練環境的改善。

大同高中跆拳道選手黃思嬅（左）、蔣秉峰（右）今年全中運均獲銀牌。（記者羅欣貞攝）

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