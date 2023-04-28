足球》曼城離三冠王更進一步 前曼聯名宿：很可能達標

曼城於日前擊敗兵工廠後，離英超三連霸更進一步，且有望於本季達成「三冠王」偉業。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超強權曼城日前於主場擊敗目前暫居聯賽榜首的兵工廠後，目前以少賽兩場，但僅落後2分積分的優勢，劍指英超三連霸。此外，曼城仍在歐冠4強奮鬥，且上週末取得英格蘭足總盃門票，強勢表現讓英格蘭史上唯一締造高難度「三冠王」偉業的前曼聯名宿巴特（Nicky Butt）直言，這支同城世仇有望於今年複製這項壯舉。

巴特在與《ESPN》訪談時提到，無論哪隊追上母隊在1999年達成的紀錄，他都會感到有點難過。不過他也坦承，曼城是支令人驚豔的球隊，且他們自2008年被中東集團收購後，在這15年來深耕基層，並大幅提升球隊實力。

請繼續往下閱讀...

「即便我曾是曼聯的一份子，也是他們的頭號粉絲，也不得不對曼城的作為感到敬佩。而且在我看來，他們很有機會在今年達到三冠王的成就。」巴特補充道。

值得一提的是，就在上週末曼城率先取得足總盃決賽資格的隔日，曼聯經歷PK大戰拿下另一張決賽門票。而就在當時，現任曼聯總教練坦赫格（Erik ten Hag）便直呼：「無論如何我們都將阻止曼城封王！」

隨曼聯完成1999年「三冠王」壯舉的成員巴特直言，今年的曼城很有可能複製這項成就。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法