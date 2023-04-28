MLB》21世紀第一人！大谷翔平締超神二刀流紀錄

大谷翔平成為自1923年聖路易布朗隊丹佛斯之後，首位單場繳出8K、還敲出一壘、二壘和三壘安打的球員。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使投打二刀流球星大谷翔平，今天對戰運動家只差一發全壘打就能締造完全打擊，雖然無緣成為史上第一位達成這項壯舉的先發投手，不過大谷翔平卻寫下了睽違百年的紀錄，同時也是21世紀第一人。

大谷此役先發6局用93球被敲3安，包括2發全壘打共失5分，另有8次三振和5次保送，防禦率漲至1.85，不過靠著隊友的火力掩護，天使終場以8：7贏球，大谷也幸運收下本季第4勝。

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打擊部分，大谷翔平首局首打席擊出內野安打，3局下敲出帶有1分打點的中外野二壘安打，第6局則擊出右外野三壘安打，8局下最後一個打席敲出389英呎的深遠飛球，可惜沒有飛越中外野遭到接殺，無緣完成史上首見的先發投手敲出完全打擊的壯舉。大谷翔平今天5打數3安打，進帳1分打點，打擊率升至2成78。

大聯盟歷史上曾出現完全打擊的投手是1888年芝加哥白襪（小熊隊前身）傳奇球星萊恩（Jimmy Ryan），當時他是先以中外野手身份上場，最後再擔任救援投手。大谷翔平儘管與史上首見紀錄擦身而過，但他成為自1923年聖路易布朗隊丹佛斯（Dave Danforth）之後，首位單場繳出8K、還敲出一壘、二壘和三壘安打的球員。

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