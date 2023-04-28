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MiLB》睽違11年的160公里火球！ 潘文輝寫旅美台將第3人紀錄

2023/04/28 13:45

潘文輝。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕費城人1A台灣小將潘文輝，在今天對大都會的比賽中被測到一顆100.1英哩（約161公里）的火球，這是台灣自2012年的羅嘉仁後，再度出現旅美台將飆出160公里的選手，也是繼曹錦輝、羅嘉仁後的旅美台將第三人。

潘文輝寫下紀錄的球是在首局投出，當時他面對馬丁尼茲（Yeral Martinez）的第4球投到100.1英哩，但被打成安打。本場比賽潘文輝3局投球沒有掉分送出4次三振，一共投出27顆四縫線速球，均速在均速97.5英哩（約156.9公里），該場比賽他在中段出現掉速的狀況，不過在最後幾個打席又把球速給催了回來。同時他也是費城人1A本季第一位投出百英哩火球的球員。

潘文輝也是繼2012年羅嘉仁於亞利桑那秋季聯盟飆出161公里火球後，再度飆出火球的旅美台將，先前曹錦輝也曾在2005年大聯盟賽季飆出過160公里的火球。若不單純計算旅美台將的話，文化大學林振瑋也曾在2023年的大專棒球聯賽飆出160公里火球。

羅嘉仁曾在2012年投出過160公里的火球。（資料照）

小聯盟權威媒體《棒球美國》在今年4月初曾有記者諾里斯（Josh Norris）用小篇幅介紹過潘文輝。文中提到，潘文輝在來到小聯盟後馬上留下令人深刻的印象，他會用速度坐落在96-98英哩，進本壘板前有絕佳的角度四縫線與二縫線來攻擊打者。諾里斯表示，目前潘文輝看起來更像是一名後段局數的後援投手，可以用噁心的球威來霸凌打者，但如果他的第三球種能夠持續向上發展，那麼潘文輝的天花板將有望提高。

而在今天的比賽當中，潘文輝嘗試使用了多個球種，官方資料顯示，潘文輝本場比賽用57顆球，有27顆是四縫線速球，13顆是二縫線速球、7顆是滑球、6顆是曲球、2顆是卡特球、2顆是變速球。

曹錦輝曾在洛磯隊時飆過160公里火球，圖為道奇時期。（資料照，美聯社）

林振瑋在今年大專聯賽曾飆出160公里火球。（資料照，記者林正堃攝）

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