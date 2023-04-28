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全中運》宜蘭復興國中5金1銅創校史最佳 2選手破大會紀錄

2023/04/28 14:40

宜蘭縣復興國中112年全中運，拿下5金1銅，創校史紀錄。左起選手許哲睿、石巧柔、陳俐岑、黃初晴。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣復興國中，今年在全國中等學校運動會，拿下5金1銅，不但破校史紀錄，鏈球金牌石巧柔、標槍金牌陳俐岑，成績都破大會紀錄，游泳選手黃初晴，更是1人包辦3個金牌。

全中運22至27日在新竹登場，宜蘭復興國中選手9年級黃初晴， 拿下國中女生（簡稱國女）游泳100公尺自由式、50公尺自由式、50公尺蝶式金牌；9年級石巧柔，國女鏈球金牌，並以57.28公尺成績打破大會紀錄；8年級陳俐岑，國女標槍金牌， 以51.41公尺成績打破大會紀錄；9年級許哲睿，國男撐竿跳高銅牌。

黃初晴說，媽媽曾是游泳選手，小學4年級向媽媽學，越游越有興趣，每當達到自己的目標，就很有成就感；這次比賽，希望拿前3名，沒想到狀況很好，拿下3個金牌。

石巧柔喜歡鏈球越轉越快的感覺，這次的目標，是破自己的最佳成績，並拿下金牌，她表示，自己是比賽型選手，有時賽場上的表現，會比練習還好，但也沒料想到會破大會紀錄。

陳俐岑表示，比賽時出大太陽，她特別「熱得開」，一舉打破大會紀錄，自己也嚇了一跳；8年級的她，明年還能參加全中運，希望能打破自己創下的紀錄。

許哲睿因為生長板發炎、腳部受傷等原因，7、8年級錯過賽事，這是他第一次也是最後一次全中運，同為撐竿跳高選手的哥哥，幫助他調整姿勢，教他如何緩解緊張，他不但破了宜蘭縣紀錄，還拿下銅牌。許說，特別享受「飛起來的瞬間」，接下來要上高中，目標是破哥哥的高中紀錄。

復興國中征戰全中運，頂多拿1面金牌，這屆卻拿下5金1銅，成績不同凡響。教練何吉恭觀察，奪牌孩子的共同點，就是確實執行課表，自動自發練習，不用人盯。

校長康興國說，縣內參加全中運的學校，復興是唯一沒有體育班的國中，但校隊教練認定，要求嚴謹的品德紀律，才能培訓出傑出選手，而選手分散常態編班的普通班級，利用課餘時間訓練，令人敬佩。

宜蘭縣復興國中112年全中運拿下5金1銅，選手獲頒獎表揚。（復興國中提供）

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