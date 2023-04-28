全中運》南投奪24金 林哲緯300公尺障礙賽摘金改寫大會紀錄

草屯商工林哲緯（左2）在全中運高男3000公尺障礙賽，以9分13秒27改寫大會紀錄獲頒金牌。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 全國中等學校運動會廿七日落幕，南投縣代表隊榮獲廿四金十七銀廿八銅佳績，除空手道、角力及划船等傳統重點運動發展項目表現亮眼，草屯商工林哲緯更在高男三千公尺障礙賽，以九十三秒二七改寫大會紀錄。

南投縣全中運代表隊，在空手道比賽項目獲八金五銀八銅、角力五金二銀八銅、划船四金一銀二銅、輕一金四銀二銅、跆拳道一金二銀三銅、柔道二金三銀一銅、田徑二金三銅、射箭一金一銅，以廿四金十七銀廿八銅，排名全國第八名、六都以外第二名。

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其中田徑比賽項目，南投縣草屯商工林哲緯除在高男一五○○公尺，以三分五十六秒四五拿下銅牌外，更在高男三千公尺障礙賽，跑出九分十三秒二七，以○．四秒之差，打破自二○十五年來由曾廷瑋保持的九分十三秒六七的大會紀錄。

林哲緯從國三才開始練田徑，高一時連全中運門票都拿不到，差一點放棄，在體育老師兼教練簡榮基鼓勵下，成績不斷進步，三千公尺障礙賽完賽後林哲緯累倒地上，在得知自己破紀錄後，回想起這一路艱辛練習過程終於有了回報，情緒湧上心頭差點落淚。

林哲緯說跑完一五○○公尺後只拿到銅牌，無緣與前兩名選手同樣破大會紀錄，讓他很不甘心，所以他在三千公尺障礙賽時拚命跑，雖未達成下個月亞青賽參賽標準的九分○二秒四一目標，但仍如願改寫大會紀錄，希望能在十月舉行的全國運動會奪牌。

全國中等學校運動會，南投縣草屯商工林哲緯在高男3000公尺障礙賽，以9分13秒27改寫大會紀錄。（南投縣政府提供）

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