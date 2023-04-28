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NBA》超越喬朋配成最強雙人組？ 塔圖姆和布朗聯手創史上最高勝率

2023/04/28 15:30

塔圖姆和J.布朗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天以128：120擊敗老鷹，系列賽以4：2勝出晉級第2輪。綠衫軍只有雙槍塔圖姆（Jayson Tatum）和J.布朗（Jaylen Brown）堪稱是隊史最強二人組，只要2人得分破30分，球隊至今拿下23勝1敗的成績。創下史上最高的勝率。

J.布朗今天飆進6顆三分球，攻下全場最高的32分，另有5籃板，他也成為隊史在季後賽單場最多繳出至少5顆三分球、30分和5籃板的球員。J.布朗賽後受訪時表示，今天的比賽完全是靠意志力和毅力，看誰能堅持到最後，「我們不想輸球回家打第7戰，所以找到了贏球的關鍵。」

塔圖姆今天繳出30分、14籃板和7助攻的全能數據，生涯在季後賽共累積17場單場30分的比賽，超越皮爾斯成為隊史第4多，前3位分別是「大鳥」博德（Larry Bird）的43場，哈維切克（John Havlicek）的30場，以及瓊斯（James Jones）的21場。

塔圖姆和J.布朗同場拿下30分以上的比賽，包含季後賽共累積23勝1敗（9成57）的戰績，超越公牛傳奇喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）的18勝2敗（勝率9成），成為史上最高的勝率。

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