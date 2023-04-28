中職》新竹市立棒球場改善工程沒下文 民怨：到底要等多久？

新竹市立棒球場改善工程遲無下文，也不見市府有開挖動靜，民怨：到底要等多久？（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立棒球場在市長高虹安上任後，遲未進行開挖及改善工程，讓棒球迷大嘆及抱怨到底要等多久才能看球賽，而市府原本提到4月會進行大規模開挖，到如今只聞樓梯響，卻沒有任何動作，讓市民直呼市府的效率太差。

對此，市府表示，已在進行相關前置作業，預計5月上旬完成OT點交協商完成後，就可進場開挖。

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市府今年初邀專家學者成立「棒球場工程體檢會」，討論針對棒球場改善將試體取樣及試掘，並接續取樣及開挖土層斷面送實驗室分析，高虹安3月底也受訪表示棒球場4月將擴大規模挖掘，但民眾每天看棒球場，到現在一點動靜也沒有。

附近居民說，棒球場已封閉9個月，市府一直說要大規模開挖，但到現在都無動作，既然市府已知道是草皮的問題，就應該趕緊處理及改善，大家都想看棒球賽事，不希望花了近12億的球場就這樣被荒廢著。

新竹市議會也成立棒球場改善監督小組，據了解市府這週有開第3次體檢會，但至今未回覆給市議會，民代及監督小組更直言市府的效率太差了，時間一直拖，卻都沒有定案，行政效率不彰。

新竹市府回應，棒球場改善工程會由擁有WBC場務經驗的施工團隊承作，市府也與中華民國棒球協會合作，將透過溝通美國職棒大聯盟場務專家，朝邀請美國職棒大聯盟派員來協助棒球場改善方向邁進。

另4月14日與中華民國棒球協會會同相關單位會勘棒球場，並依其專業建議調整「新竹棒球場排水改善暨檢測工程」，在4月24日第三次體檢會中，也獲得工程法律專家以及棒協與WBC賽事承辦單位的寶貴建議，近期將開始進行排水改善及檢測，並請土木技師公會協助派員進行場地鑑定作業。

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