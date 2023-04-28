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自由車》96聯賽第三站本週決戰塔塔加 香港U23冠軍強勢來台競輪

2023/04/28 15:51

全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽第三站--NeverStop永不放棄-塔塔加站，將於本周末於南投接續上場。（96聯賽提供）

〔體育中心／綜合報導〕全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽第三站--NeverStop永不放棄-塔塔加站，將於本周末於南投接續上場，國內外頂尖車手傾巢而出，共吸引1500人挑戰騎行72公里長和升降超過2000公尺高的新中橫，參加者最大年紀為68歲，最小年紀為10歲；其中包含400位菁英選手與87位外國車手，分別來自法國、英國、美國、加拿大、香港、日本等多達18國參與。

最受矚目為去年拿下香港公路自由車公路錦標賽U23冠軍黃亦嵐，帶領U15、U17學弟跨海來台征戰，將和台灣選手角逐衝刺積分、登山積分以及總排名積分。

原橘衫車手杜志濠本站無法參加，改由GC總成績排名最高的陳建良代穿，過去爬坡是他的拿手好戲，但近期因為總教練身分，須帶中華隊出戰國際賽，並沒有太多時間訓練，能否守住橘衫成未知數。

陳建良坦言「應該超過一年沒有比爬坡賽事，體力上是很大的挑戰。本場比賽平常心去參加，盡力而為，同時也希望傳承經驗給隊上的年輕車手。」

目前領先車手積分接近，加上Bryton 車隊赴日參賽，本場比賽競爭預計將更加激烈，且橘衫很可能易主，包括李廷威、陳玄曄 和吳沂璋都是單站冠軍的熱門人選。

96自転車董事長楊倩玉表示：「96聯賽集結各形態地理優勢，囊括平路、丘陵、高山，我們很開心，第三站塔塔加已受到國際關注，多達18國參與，更有香港冠軍指名參賽，高手雲集賽程絕對精采可期。」

全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽第三站--NeverStop永不放棄-塔塔加站，將於本周末於南投接續上場。（96聯賽提供）

由知名自行車通路品牌「96自転車」發起，聯合台灣自由車運動協會與地方政府、企業共同舉辦的自由車聯賽，安全與優質的賽事除在國內廣受好評，本週登場的塔塔加活動將由水里鎮水里商工出發，途經信義、合社、最後抵達玉山國家公園塔塔加，堪稱台灣最美自行車登山挑戰路線，每年都吸引上千名國內外車友騎聚南投，帶動台灣運動觀光的國際行銷。

96聯賽為了帶動台灣自行車的風氣，比照UCI規格設立各分組獎金外，攜手國際品牌冠名贊助榮譽衫包括【冠軍 FULCRUM 橘衫】、【登山王 Mercedes-Benz 紅點衫】、【衝刺王 BRYTON 藍衫】和【新人王 Sweet Protection 白衫】。

其中象徵征服巔峰的紅點衫，今年則首次由台灣賓士冠名贊助，各大車隊菁英選手傾巢而出，誰能收獲 登山王 Mercedes-Benz 紅點衫的最高榮耀，讓我們拭目以待。

【96聯賽】第二屆賽程
3/18 桃園站個人計時賽-序幕戰
3/19 桃園站繞圈賽-第二站
4/30 NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動-第三站
7/1「從心出發、挑戰巔峰」NeverStop永不放棄挑戰巔峰-武嶺-第四站
7/16 台中站-第五站
9/3 新竹站-第六站
11/26彰化站-收官站

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