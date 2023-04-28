日職》王柏融扛中心打線敲安貢獻打點！ 打擊率持續上升（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣好手「大王」王柏融持續在二軍出賽，今日先發出擊單場4打數敲1安，貢獻1分打點，打擊率持續上升。

火腿二軍今日對上讀賣巨人二軍，王柏融扛中心打線重任，打第5棒守一壘，1下首打席面對戸田懐生，王柏融在滿球數下逮中一顆偏高的146公里直球，敲出中外野安打，帶有1分打點，3下第二打席，大王敲出二壘滾地出局。

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王柏融。（取自推特）

6下第三打席，王柏融擊出左外野飛球出局，7下再度上場，這回對決前大聯盟洋投羅培茲（Yoan Lopez），打出二壘滾地出局，終場火腿二軍以7：12落敗。

王柏融此役4打數敲1安，進帳1分打點，賽後打擊率上升至2成10。大王今年以育成球員身分留在火腿，要力拚在7月31日前轉為支配下球員，才有機會在一軍出賽。

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