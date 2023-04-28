帆船》航海運動基金會舉辦成立會議與啟航儀式 正式樹立新里程碑！

三艘大帆船搭載共20名貴賓，於安平港揚帆出港，由基金會董事成員與賓客們親自操作大帆船。（航海運動基金會提供）

〔體育中心／綜合報導〕台南第一個以推動大帆船航海為宗旨的「台南市駝峰航海運動基金會」，26日於安平修造船廠舉辦成立會議，標誌我國帆運發展「萬船齊發」的遠景可期，正式樹立新的里程碑。

為了替基金會慶生，同時舉行別開生面的大帆船啟航儀式。三艘大帆船由基金會執行董事們親自操船，並與貴賓們合作無間，在安平外海揚帆共舞，以行動證明任何年齡都能學會帆船駕馭技巧。

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基金會由駝峰航海捐贈成立，兩位前任體育署副署長彭臺臨博士與王水文先生，與中華奧會委員、兩屆奧運金牌陳怡安博士擔任執行董事，並由駝峰航海創辦人彭顯恩先生擔任基金會董事長。

左起陳怡安、王水文、彭臺臨、彭顯恩。（航海運動基金會提供）

彭顯恩同時也是友晶科技創辦人，他跨足運動產業後，也成為國內科技界第一位投入航海運動休閒企業的領導人，為科技結合運動休憩事業寫下光榮典範。

成立會議參與貴賓皆為國內水域運動與帆船界重量級人士，涵蓋產官學界；包含海委會海洋資源處王茂城處長，師大季力康院長，奧會執行委員陳美燕教授，國體大葉怡矜所長，陳龍弘教授。台灣帆船界泰斗暨國際裁判郭廷祥教練與潘偉華教練也一同出席，並在會議中給出非常重要的發展建議。

會中進行討論，達成共識並訂定基金會未來贊助帆船活動之方向。除積極舉辦各種大帆船活動，贊助更多學生與愛好者學習帆船，取得證照以外，並持續贊助舉辦國際帆船交流，與年度黑潮之路 EMBA 全國大帆船比賽。

會後由三艘大帆船搭載共20名貴賓，於安平港揚帆出港，由基金會董事成員與賓客們親自操作大帆船，以行動身體力行，了解帆船航海之實際技術，體驗帆船航海的樂趣。王茂城處長與師大季力康院長全程輪流掌舵，大力稱讚帆船航海帶來的愉快享受。並要求報名參加完整ASA訓練。

三艘大帆船在安平港揚帆的畫面，吸引不少民眾在德陽艦園區岸上圍觀。

《國家海洋政策白皮書》之「向海致敬」政策鼓勵國人親近海洋，讓台灣因海而遠大。因此迫切需要提升海洋休閒產業並增進水域運動人口。綜觀歐美海權國家如何從小培養國民帆船航海技能，以帆船航海紮根全民探索與冒險教育。台灣四面環海，擁有寶貴的海洋資源與環境，基金會願意以更大的力量投入航海教育，協助政府，一起培養民眾近海，親海的能力。

「台南市駝峰航海運動基金會」，26日於安平修造船廠舉辦成立會議。（航海運動基金會提供）

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