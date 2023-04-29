戴資穎力拚亞錦賽決賽門票 今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日中職有兩場賽事轉播，第一場是統一獅對決富邦悍將，由克維斯對上江少慶，第二場則是中信兄弟對決味全龍，中信兄弟將派出德保拉對決布里悍，喜愛中職的觀眾記得收看囉！

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NBA部分有兩場轉播，第一場為國王對決勇士，勇士目前取得3勝2敗的聽牌優勢，他們又將回到主場作戰，柯瑞（Stephen Curry）能否率隊拿下這個系列賽呢?第二場則是灰熊對上湖人，目前湖人以3勝聽牌，他們能否在主場順利過關，又或是灰熊會將戰局拉至第七戰呢？記得鎖定囉！

大聯盟部分有三場轉播，第一場由天使對上釀酒人，天使將派出安德森（Tyler Anderson）對決釀酒人邁利（Wade Miley），第二場是洋基對決遊騎兵，洋基將派出施密特 （Clarke Schmidt）對決遊騎兵德葛隆（Jacob deGrom），第三場則是紅人對決運動家，紅人將派出賽薩（Luis Cessa）喜愛大聯盟的球迷別錯過轉播囉！

亞洲羽球錦標賽部分，我國好手戴資穎將在今天女單四強出賽對決日本球后山口茜，球迷朋友記得鎖定轉播囉！

戴資穎。（資料照，美聯社）





MLB

08:00 天使@釀酒人 愛爾達體育2台

08:00 洋基@遊騎兵 ELEVEN SPORTS 1

09:30 紅人@運動家 華視

NBA

08:00 國王@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

10:30 灰熊@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

13:00 樂天@西武 ELEVENSPORTS1

中職

17:05 統一獅@富邦悍將 MOMOTV

17:05 中信兄弟@味全龍 緯來體育

PLG

14:30 勇士@夢想家

17:00 攻城獅@國王

轉播：MOMOTV

亞洲羽球錦標賽

17:00 四強 博斯運動一台

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