晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》餅總曾說「該嚴厲一點」 古林睿煬：可以理解

2023/04/28 19:01

古林睿煬（中）。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕統一獅火球男古林睿煬今天隨隊，有望下週本季初登板，針對總教練林岳平曾語重心長「該對他嚴厲一點」，古林表示可以理解，「畢竟我也進來滿多年了。」

古林是中職土投最速火球紀錄保持人，更是未來國家隊輪值主力候選，今年熱身賽階段因手不舒服未能趕上春訓，當時餅總就說，自從古林加入球隊後，每年春訓手臂都有狀況，不曾參與完整春訓，「也許應該對他嚴厲一點，給予更強烈的投球壓力。」

對於餅總當時的語重心長，古林說，「可以理解，我進來也滿多年了，大家都會有期待，包括我自己，誰都不想看到這種事情的發生，希望可以趕快調整過來。」

古林也解釋熱身賽的狀況，當時手有不舒服，但不確定是否要停下來，「其實我有一直在丟球，只是到一軍強度有難度，還沒到可以比賽的狀態。」

在二軍先發4場後，古林已準備就緒，加上林子崴今下二軍喘息，下週就有機會本季初登板。今年獅隊本土輪值非常豪華，古林、林子崴和胡智爲都是第1指名，競爭激烈。

古林讚嘆林子崴很厲害，每場被安打數可控制在2安以內。被問到在二軍看見前輩好表現是否會心急？古林說，「季中一定會有輪替，把自己維持在好的狀態，有需要我就補上來。」

古林睿煬（中）。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。