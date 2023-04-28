中職》餅總曾說「該嚴厲一點」 古林睿煬：可以理解

古林睿煬（中）。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕統一獅火球男古林睿煬今天隨隊，有望下週本季初登板，針對總教練林岳平曾語重心長「該對他嚴厲一點」，古林表示可以理解，「畢竟我也進來滿多年了。」

古林是中職土投最速火球紀錄保持人，更是未來國家隊輪值主力候選，今年熱身賽階段因手不舒服未能趕上春訓，當時餅總就說，自從古林加入球隊後，每年春訓手臂都有狀況，不曾參與完整春訓，「也許應該對他嚴厲一點，給予更強烈的投球壓力。」

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對於餅總當時的語重心長，古林說，「可以理解，我進來也滿多年了，大家都會有期待，包括我自己，誰都不想看到這種事情的發生，希望可以趕快調整過來。」

古林也解釋熱身賽的狀況，當時手有不舒服，但不確定是否要停下來，「其實我有一直在丟球，只是到一軍強度有難度，還沒到可以比賽的狀態。」

在二軍先發4場後，古林已準備就緒，加上林子崴今下二軍喘息，下週就有機會本季初登板。今年獅隊本土輪值非常豪華，古林、林子崴和胡智爲都是第1指名，競爭激烈。

古林讚嘆林子崴很厲害，每場被安打數可控制在2安以內。被問到在二軍看見前輩好表現是否會心急？古林說，「季中一定會有輪替，把自己維持在好的狀態，有需要我就補上來。」

古林睿煬（中）。（記者劉信德攝）

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