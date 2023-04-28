全中運》爭議不斷！ 朝野立委開公聽會盼推動體育改革

朝野立委今天共同召開「從全中運事件，談國內綜合型運動賽會應有之舉辦模式與法律關係」公聽會，時代力量立委邱顯智、無黨籍立委黃國書、民進黨立委張廖萬堅、體育署副署長洪志昌，以及專家學者、團體代表出席。（邱顯智辦公室提供）

〔記者王千豪／台北報導〕全中運昨落幕，期間爭議不斷，包含網球比賽場地缺失造成選手受傷、跆拳道對打項目的電子護具系統出現問題等。朝野立委今天共同召開公聽會，邀請第一線的教練、運動產業與法律專家，與主管機關教育部體育署和團體共同討論，期望能從過去的教訓中學習，推動我國體育改革向前邁進。

時代力量立委邱顯智表示，今年全中運問題連連，反映的是台灣全國綜合型運動賽會長期以來舉行模式與分工模式造成的弊病，從基本的選手安全保障，到提升賽事場地的專業性及賽事內容的流暢性與競技精彩性，都亟需全面重新檢討。

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無黨籍立委黃國書指出，國內目前常態舉辦的綜合型運動賽會皆面臨三大困境，專業不足、定位不明、權責不清，建議教育部應全面盤點並檢討國內綜合型運動賽會的舉辦準則，以促進運動賽會專業化發展。

民進黨立委張廖萬堅呼籲，當承辦縣市經驗不足時，體育署應該要有更明確的監督機制，或是可以有其他的辦理模式，讓賽事能順利舉辦。再者，中央連同地方投入上億元的經費整建場館，後續應該要能持續開放民眾使用或帶動運動產業發展，才能發揮最大效益。

與會教練與專家學者也就許多問題都提出針砭和建議。高中體秘書長朱彩鳳指出，今年全中運已多次建議並強烈反對新竹縣政府的網球場地安排，但高中體總沒有強制性，只是輔導單位。

前網球協會秘書長、至善國中網球隊總教練巫宏榮建議，網球比賽場地應該在一個月前就完工，讓網協去試辦比賽，也應該有足夠的練習場地供選手使用，且整個賽制都應該再檢討，不應讓選手因為缺少表現機會而喪失升學的權益。

建國中學體育老師、兼任網球隊教練黃昱銘指出，目前單敗淘汰的賽制太過草率，五到八名的產生方式要更有說服力，有的學校整個賽事連同預賽只打兩場比賽就結束，應該以分組循環的方式產生名次。

高雄市新莊高中學務主任、網球隊總教練陳俊維也說，本次全中運更換場地至台中後，因為場地空間太短，軟網項目竟還有選手受傷造成腦震盪。另一方面，因為賽程不足，導致有些選手雖有實力卻沒機會下場比賽，就無法拿到獎狀，影響升學，教練要怎麼跟選手和家長交代？

對此，體育署副署長洪志昌回應，全國性運動會涉及到許多層面的問題，例如交通、消防等，宜由縣市政府整合。針對此次全中運的問題，發生任何缺失，體育署、高中體總、縣市政府通通有責任，未來體育署在競賽事務、裁判管理等事務上，會賦予大專體總、高中體總更多權力和責任，並努力讓更多專業人力進入賽事辦理的過程，應對突發狀況的決策機制也要重新檢討。

洪志昌強調，每一個單項運動也都要去做檢討，包括比賽天數、賽程，場地等等。

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