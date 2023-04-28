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中職Live》艾普勒7.2局好投！ 悍將擊敗統一終止3連敗

2023/04/28 21:12

第九局

9上，胡金龍右外野落地安打，蘇智傑三振出局，林子豪二壘滾地球，二壘跑者遭封殺，潘傑楷游擊平飛球出局，比賽結束，獅 1：3悍將。

第八局

8上，兩出局後，林靖凱投手前強襲球形成內野安打，悍將更換投手曾峻岳，林安可左外野飛球出局。

8下，統一更換投手邱浩鈞，王正棠四壞保送，劉俊豪一壘滾地球出局，跑者上二壘，高國麟三振出局，范國宸三振出局。

第七局

7上，兩出局後，潘傑楷右外野二壘打，林岱安游擊方向飛球出局。

7下，統一更換投手劉予承，悍將打線三上三下。

第六局（獅 1：3悍將）

6上，李丞齡遭觸身球，投手暴投跑者上二壘，林祖傑右外野落地安打，二壘跑者回來得分，獅 1：3悍將，林靖凱左外野落地安打，林安可一壘滾地球，二壘跑者遭封殺，胡金龍游擊滾地球形成雙殺。

6下，統一更換投手王鏡銘，悍將打線三上三下。

第五局（ 獅0：3悍將）

5上，統一打線三上三下。

5下，一出局後，姚冠瑋四壞保送，辛元旭三游間穿越安打，王正棠右外野落地安打，二壘跑者回來得分，獅0：3悍將，跑者因外野手暴傳上到二三壘，劉俊豪游擊平飛球出局，申皓瑋三壘滾地球出局。

王正棠。（記者劉信德攝）

第四局

4上，一出局後，林安可一二壘間穿越安打，胡金龍右外野飛球出局，蘇智傑左外野飛球出局。

4下，兩出局後高國輝左外野落地安打，林哲瑄左外野飛球出局。

第三局（獅0：2悍將）

3上，林岱安三游間穿越安打，李丞齡二壘滾地球形成雙殺，林祖傑左外野飛球出局。

３下，孔念恩中外野二壘打，姚冠瑋犧牲觸擊，跑者上三壘，辛元旭左外野二壘打，三壘跑者回來得分，獅0：1悍將，王正棠三振出局，劉俊豪右外野落地安打，二壘跑者回來得分，獅0：2悍將，劉俊豪盜壘失敗。

辛元旭。（記者劉信德攝）

劉俊豪。（記者劉信德攝）

第二局

2上，獅隊打線三上三下。

2下，悍將打線三上三下。

第一局

1上，獅隊三上三下。

1下，王正棠一壘安打，劉俊豪三振出局，申皓瑋三壘滾地球形成雙殺。

統一獅先發打序

1 林靖凱 SS
2 林安可 RF
3 胡金龍 DH
4 蘇智傑 LF
5 林子豪 3B
6 林益全 1B
7 林岱安 C
8 李丞齡 CF
9 林祖傑 2B

先發投手：布雷克

布雷克。（記者劉信德攝）

富邦悍將先發打序

1 王正棠 2B
2 劉俊豪 SS
3 申皓瑋 CF
4 范國宸 1B
5 高國輝 DH
6 林哲瑄 LF
7 孔念恩 RF
8 姚冠瑋 C
9 辛元旭 3B

先發投手：艾普勒

艾普勒。（記者劉信德攝）

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